„Bîrligea uită ușor” Mihai Stoica, mesaj pentru atacantul de la FCSB, după „galbenul” încasat la Zagreb: „E mult prea nervos”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a ironizat pe Daniel Bîrligea (25 de ani), după declarațiile acestuia de la finalul partidei din Croația cu Dinamo Zagreb, scor 4-1, din Europa League.

După meci, Daniel Bîrligea a declarat că nu știa că nu va juca cu Fenerbahce dacă va mai încasa un cartonaș galben.

Bîrligea, care nu mai marcase pentru FCSB de 89 de zile, a încasat un „galben” în minutul 24 și va fi suspendat pentru cumul de cartonașe și va rata meciul de joia viitoare.

Mihai Stoica l-a ironizat pe Daniel Bîrligea, după meciul cu Dinamo Zagreb: „El uită ușor”

Ca urmare a cartonașului galben încasat, dar și a reacției nervoase pe care Bîrligea a avut-o în momentul în care a fost schimbat, Mihai Stoica a declarat:

„Bîrligea trebuie să fie mai senin puțin, își pune o prea mare presiune și e mult prea nervos. Chiar nu are motive pentru că acum e bine, a făcut pregătirea cu echipa, a scăpat de accidentarea aia care îl chinuia.

Să fie mai senin, pentru că nu e niciun capăt de țară chiar dacă ieșim din Europa. Avem alte obiective. Trebuia să știe că dacă ia galben nu poate să joace cu Fenerbahce, dar el uită ușor.

Probabil că nu mai făcea faultul ăla între galben și roșu dacă știa. Eu din câte știu Marius Ianuli îi anunță. Nu va fi amendat, este doar un fault”, a spus Mihai Stoica, pentru fanatik.ro.

Ce declarase Daniel Bîrligea după meciul cu Dinamo Zagreb

După meci, atunci când a aflat că nu va putea juca împotriva lui Fenerbahce, Bîrligea spus:

„Regret, am auzit că nu mai joc meciul viitor. Nici nu știam. Nu cred că era galben. Nu știu ce a văzut (n.r. – arbitrul). Eu am dat în minge, după m-a lovit, eu lovesc primul mingea, el mă lovește în talpă.

Arbitrul a venit un pic pentru ei și în prima repriză și la a doua. Cred că era penalty când mă lovește în spate și eu iau mingea cu pieptul”.

