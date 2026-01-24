„Bîrligea uită ușor” Mihai Stoica, mesaj pentru atacantul de la FCSB, după „galbenul” încasat la Zagreb: „E mult prea nervos” +8 foto
Daniel Bîrligea FOTO: Captură Prima Sport
Europa League

„Bîrligea uită ușor” Mihai Stoica, mesaj pentru atacantul de la FCSB, după „galbenul” încasat la Zagreb: „E mult prea nervos”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 24.01.2026, ora 13:23
alt-text Actualizat: 24.01.2026, ora 13:27

După meci, Daniel Bîrligea a declarat că nu știa că nu va juca cu Fenerbahce dacă va mai încasa un cartonaș galben.

Bîrligea, care nu mai marcase pentru FCSB de 89 de zile, a încasat un „galben” în minutul 24 și va fi suspendat pentru cumul de cartonașe și va rata meciul de joia viitoare.

Arena din Timișoara, aproape gata  Dominic Fritz, detalii despre cel mai nou stadion din România » Cum arată și când va fi inaugurat
Citește și
Arena din Timișoara, aproape gata Dominic Fritz, detalii despre cel mai nou stadion din România » Cum arată și când va fi inaugurat
Citește mai mult
Arena din Timișoara, aproape gata  Dominic Fritz, detalii despre cel mai nou stadion din România » Cum arată și când va fi inaugurat

Mihai Stoica l-a ironizat pe Daniel Bîrligea, după meciul cu Dinamo Zagreb: „El uită ușor”

Ca urmare a cartonașului galben încasat, dar și a reacției nervoase pe care Bîrligea a avut-o în momentul în care a fost schimbat, Mihai Stoica a declarat:

„Bîrligea trebuie să fie mai senin puțin, își pune o prea mare presiune și e mult prea nervos. Chiar nu are motive pentru că acum e bine, a făcut pregătirea cu echipa, a scăpat de accidentarea aia care îl chinuia.

Să fie mai senin, pentru că nu e niciun capăt de țară chiar dacă ieșim din Europa. Avem alte obiective. Trebuia să știe că dacă ia galben nu poate să joace cu Fenerbahce, dar el uită ușor.

Probabil că nu mai făcea faultul ăla între galben și roșu dacă știa. Eu din câte știu Marius Ianuli îi anunță. Nu va fi amendat, este doar un fault”, a spus Mihai Stoica, pentru fanatik.ro.

Ce declarase Daniel Bîrligea după meciul cu Dinamo Zagreb

După meci, atunci când a aflat că nu va putea juca împotriva lui Fenerbahce, Bîrligea spus:

„Regret, am auzit că nu mai joc meciul viitor. Nici nu știam. Nu cred că era galben. Nu știu ce a văzut (n.r. – arbitrul). Eu am dat în minge, după m-a lovit, eu lovesc primul mingea, el mă lovește în talpă.

Arbitrul a venit un pic pentru ei și în prima repriză și la a doua. Cred că era penalty când mă lovește în spate și eu iau mingea cu pieptul”.

FOTO. Momentul în care Bîrligea a fost schimbat și a reacționat nervos

Daniel Bîrligea protestează după ce a fost scos de pe teren în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Captură: Prima Sport
Daniel Bîrligea protestează după ce a fost scos de pe teren în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Captură: Prima Sport

Galerie foto (8 imagini)

Daniel Bîrligea protestează după ce a fost scos de pe teren în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Captură: Prima Sport Daniel Bîrligea protestează după ce a fost scos de pe teren în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Captură: Prima Sport Daniel Bîrligea protestează după ce a fost scos de pe teren în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Captură: Prima Sport Daniel Bîrligea protestează după ce a fost scos de pe teren în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Captură: Prima Sport Daniel Bîrligea protestează după ce a fost scos de pe teren în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Captură: Prima Sport
+8 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!”
Campionate
12:53
Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!”
Citește mai mult
Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!”
„Banii adevărați îi faci afară” Gică Popescu, discurs dur despre fotbalul românesc: „Nu ne putem permite astfel de aroganțe”
Superliga
12:41
„Banii adevărați îi faci afară” Gică Popescu, discurs dur despre fotbalul românesc: „Nu ne putem permite astfel de aroganțe”
Citește mai mult
„Banii adevărați îi faci afară” Gică Popescu, discurs dur despre fotbalul românesc: „Nu ne putem permite astfel de aroganțe”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Mihai Stoica liga 1 fcsb daniel bîrligea
Știrile zilei din sport
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Superliga
24.01
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Citește mai mult
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Superliga
24.01
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Citește mai mult
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Stranieri
24.01
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Citește mai mult
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Stranieri
24.01
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Citește mai mult
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:27
Cătălin Tolontan Trump și vestiarul
Cătălin Tolontan Trump și vestiarul
09:21
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă
10:17
„Acum chiar au soluții” Ilie Dumitrescu, despre lupta la titlu în Liga 1: „Echipa a crescut de la an la an” + Ce spune despre FCSB
„Acum chiar au soluții” Ilie Dumitrescu , despre lupta la titlu în Liga 1: „Echipa a crescut de la an la an” + Ce spune despre FCSB
10:10
Probleme pentru Baiaram Atacantul de la U Craiova s-a accidentat » Primul diagnostic
Probleme pentru Baiaram Atacantul de la U Craiova s-a accidentat » Primul diagnostic 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Top stiri din sport
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Superliga
24.01
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Citește mai mult
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Stranieri
24.01
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Citește mai mult
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Stranieri
24.01
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa: „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Citește mai mult
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Tenis
24.01
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Citește mai mult
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic

Echipe/Competiții

fcsb 82 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 38 rapid 16 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
25.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share