Djokovic, out de la Roma  Fostul lider mondial a fost eliminat de locul #79 mondial » Rivalul său, emoționat la final: „E idolul meu”

Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) a fost eliminat în turul al doilea al turneului de la Roma, după ce a pierdut duelul cu Dino Prizmic (20 de ani, #79), scor 6-2, 2-6, 4-6.

După ce a jucat finala la Australian Open, Djokovic nu s-a mai ridicat la nivelul așteptărilor, fiind eliminat prematur de la Foro Italico.

Novak Djokovic, eliminat în turul al doilea de Dino Prizmic

Partida a început cu Nole la serviciu, primul set fiind dominat de către acesta. Djokovic a obținut și prima minge de break în game-ul al patrulea, dar chiar și așa, Prizmic a reușit să o salveze, egalând la 2.

Acesta a fost și momentul care a înclinat balanța, Djokovic realizând două break-uri. Acesta a reușit să câștige primul set cu 6-2.

Dacă în primul set lucrurile au mers bine pentru Djokovic, în setul al doilea acesta a avut parte de un început dezastruos, cedând primele 4 game-uri. Acesta nu a mai putut reveni în fața croatului. Prizmic s-a impus cu 6-2.

În cel de-al treilea set cei doi au mers cap la cap până la 2-2, moment în care Dino Prizmic a făcut break-uk, după ce a condus cu 40-15. Acesta și-a ținut apoi serviciul până la final, reușind să se impună cu 6-4 și, totodată, să câștige meciul.

A fost prima victorie obținută de Dino Prizmic în fața lui Novak Djokovic, la cea de-a doua întâlnire directă. Croatul a avut parte de o satisfacție foarte mare la final, ținând cont că și-a învins idolul.

The moment he’s always dreamed of 🥹



Dino Prizmic serves up an ace to complete the 2-6, 6-2, 6-4 upset of his idol Novak Djokovic!#IBI26 | @atptour pic.twitter.com/TV1EPG5CYz — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 8, 2026

Cei doi s-au îmbrățișat după meci, Nole discutând timp de câteva secunde cu cel care l-a trimis acasă.

Dino Prizmic: „Novak este idolul meu”

La finalul meciului, sportivul croat a declarat:

„Acum vreau doar să spun că îi port un mare respect lui Novak. Este idolul meu. A fost cu siguranță un meci grozav din partea mea astăzi. Am jucat incredibil. Vreau doar să rămân concentrat și să fiu pregătit pentru următorul.

În primul set a jucat incredibil. Am zis: «Ok, voi încerca să schimb ceva». A funcționat. Dar cu siguranță a jucat foarte, foarte incredibil în primul set și la sfârșitul celui de-al doilea.

Am încercat să-mi găsesc jocul și am reușit”.

După încheierea duelului, Prizmic a scris pe obiectivul unei camere TV „Nole, a fost o plăcere”.

Dino Prizmic signs the camera after beating Novak Djokovic in Rome:



“Nole it was a pleasure” ❤️ pic.twitter.com/smhkADZCDV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 8, 2026

De cealaltă parte, Djokovic și-a luat adio de la turneul organizat la Roma în aplauzele spectatorilor. Acesta a fost aclamat în momentul părăsirii terenului.

Djokovic, în dubiu în privința participării la Roland Garros: „Mă antrenez cât îmi permite corpul”

Sârbul a dat și câteva declarații după partidă:

„Stomacul meu? Umărul meu? Nu voi vorbi despre asta. Vreau să-l felicit pe Dino Prizmic. A meritat victoria de astăzi.

Am venit aici să joc unul sau mai multe meciuri. Din păcate, doar unul. E în regulă. Sunt fericit că cel puțin am luptat până la sfârșit. Vreau să mulțumesc publicului. A fost incredibil, încă o dată.

Nu cred că am jucat atât de prost, sincer. Sigur, al doilea set a fost de uitat, evident, din cauza modului în care m-am simțit pe teren. Dar primul și al treilea au fost bune. Până la urmă, a fost o luptă grozavă.

Evident, văd ce îmi lipsește. Sunt cu o jumătate de pas în urmă. Cu siguranță nu sunt încă unde vreau să fiu, pentru a concura la cel mai înalt nivel și a putea ajunge departe.

(n.r. despre Roland Garros, confirmând că nu va juca la Geneva înainte) Nu știu, sper că da, [că voi juca la Paris]. Nu-mi amintesc când a fost ultima dată în ultimii ani când am ajuns la un turneu fără vreo problemă fizică sau de sănătate.

Întotdeauna există ceva. Este un fel de realitate nouă cu care trebuie să trăiesc. În același timp, este decizia mea să continui să concurez în aceste condiții. Mă antrenez din greu. Mă antrenez cât îmi permite corpul. Apoi, cum va merge pe teren este cu adevărat imprevizibil.”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport