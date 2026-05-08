CFR CLUJ - U CRAIOVA. Fază controversată în Gruia. După ce Adrian Rus (30 de ani) a respins balonul cu mâna, arbitrul nu a acordat penalty, deoarece ce s-a constat că Lorenzo Biliboc (19 ani) se aflase anterior în poziție de ofsaid.

CFR Cluj și Universitatea Craiova s-au întâlnit în etapa a opta din play-off-ul Ligii 1, partida fiind una foarte importantă pentru lupta la titlu.

CFR CLUJ - U CRAIOVA. Faza care a aprins spiritele la Cluj

În minutul 51 al partidei din Gruia, Adrian Rus, fundașul central de la Universitatea Craiova, a respins cu cotul balonul șutat de Andrei Cordea.

Inițial, arbitrul Istvan Kovacs nu a arătat punctul cu var, iar apoi, după sesizarea arbitrilor din camera VAR, faza a fost analizată timp de aproximativ cinci minute.

Așteptarea a durat mult deoarece s-a analizat o poziție de ofsaid în care s-a aflat Lorenzo Biliboc la faza premergătoare hențului. În final, după o lungă așteptare, Kovacs a dictat ofsaid, iar jocul s-a reluat cu posesia „studenților”.

În timp ce Istvan Kovacs comunica cu cei din camera VAR, antrenorul clujenilor, Daniel Pancu, gesticula energic pe margine, în speranța că „centralul” va acorda lovitură de la 11 metri în favoarea echipei sale.

Brigada de arbitri de la CFR - Craiova:

Arbitru: Kovacs Istvan

Asistenți: Tunyogi Ferencz, Neacșu Ionuț Traian

VAR: Bîrsan Marcel

AVAR: Bojan Cosmin

