„A fost foarte ciudată” Djokovic, despre suspendarea primită de Sinner: „Dopajul îl va urmări ca un nor, cum mă urmărește pe mine COVID”

Jannik Sinner și Novak Djokovic FOTO: IMAGO
alt-text Publicat: 12.11.2025, ora 15:00
alt-text Actualizat: 12.11.2025, ora 15:02
  • Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP), a criticat dur maniera în care ITIA (Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis) a gestionat cazul de dopaj al lui Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP).
  • Sportivul italian nu a ratat niciun turneu de Grand Slam după suspendarea pentru doping.

Jannik Sinner a primit o suspendare de trei luni, în februarie 2025, după ce WADA a acceptat explicația sportivului, legată de ingerarea din greșeală a substanței clostebol, un anabolizant interzis, dată de către kinetoterapeutul său.

Novak Djokovic acuză tratament preferențial pentru Sinner: „Lipsă de transparență”

Într-un interviu acordat jurnalistului Piers Morgan, Novak Djokovic a vorbit despre repercusiunile scandalului în care a fost implicat italianul.

Sportivul a ajuns la un acord cu WADA, după ce instituția a acceptat că dopajul nu a fost cu intenție.

Deși nu contestă varianta utilizării involuntare a substanței interzise, Novak Djokovic acuză ITIA pentru că i-a aplicat italianului un tratament preferențial.

„Există lipsă de transparență, inconsecvență, faptul convenabil că suspendarea a survenit între turneele de Grand Slam, așa că nu le-a ratat pe celelalte - pur și simplu a fost foarte, foarte ciudat.

Nu-mi place deloc cum a fost gestionat cazul și puteai auzi atât de mulți alți jucători, atât bărbați, cât și femei, care au avut situații similare ieșind în presă și plângându-se că a fost un tratament preferențial”, a declarat Djokovic, la „Piers Morgan: Uncensored”.

Novak Djokovic despre „pata neagră” din cariera lui Sinner: „Îl va urmări toată cariera”

Fostul lider mondial este de părere că incidentul i-a pătat iremediabil imaginea lui Jannik Sinner.

„Acest nor îl va urmări pentru carierei sale, la fel cum norul COVID mă va urmări pe mine, în ceea ce privește cariera mea.

Este pur și simplu ceva foarte important, în timp se va estompa, dar nu cred că va dispărea. Va exista întotdeauna un anumit grup de oameni care vor încerca mereu să ducă asta mai departe”, a spus Novak Djokovic.

16 titluri
are Jannik Sinner în palmares. Italianul a pierdut alte 4 finale

