Zeno Debast (22 de ani), fundașul belgian, nu a primit undă verde din partea clubului Sporting Lisabona pentru a evolua în următorul meci de la CM 2026.

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Accidentat serios în două rânduri, pe parcursul sezonului trecut, tânărul jucător al „diavolilor” nu va putea fi prezent pe teren contra ibericilor, chiar dacă staff-ul medical al federației belgiene îl considera pregătit.

Zeno Debast are interzis la Mondial și contra Spaniei

Debast a ratat primele meciuri turneului din cauza unei accidentări suferite în timpul unui meci al celor de la Sporting și nu s-a antrenat alături de naționala Belgiei decât abia după finalul fazei grupelor.

Deși la partida din „optimi”, 4-1 cu SUA, jucătorul s-a aflat pe banca de rezerve, clubul încă se opune utilizării acestuia în partida următoare, cea mai dificilă de până acum pentru belgieni.

„Zeno Debast nu va fi disponibil pentru sferturile de finală. Clubul său, Sporting CP, l-a informat pe jucător că nu îl consideră apt din punct de vedere medical pentru a disputa meciuri.

Această evaluare diferă de cea a staff-ului medical al «Diavolilor Roșii», precum și de cea a autorităților medicale și de asigurări din partea FIFA.

Zeno se antrenează în prezent individual, sub supravegherea Departamentului de Performanță al RBFA”, a transmis Federația Belgiană de Fotbal, potrivit The Athletic.

24 de meciuri a bifat Debat pentru Sporting, în toate competițiile, în sezonul precedent, într-un total de 1.503 minute

Persoane apropiate de Sporting ar susține că portughezii sunt în contact zilnic cu federație, legat de starea lui Debast și că o întâlnire între cele două părți ar fi programată la Los Angeles, înainte de meciul din „sferturi”.

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