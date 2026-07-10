Clubul l-a Interzis la Mondial  Jucătorul Belgiei nu va putea evolua contra Spaniei, după tensiunile dintre federație și echipa unde este legitimat
Zeno Debast. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Clubul l-a Interzis la Mondial Jucătorul Belgiei nu va putea evolua contra Spaniei, după tensiunile dintre federație și echipa unde este legitimat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 14:05
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 14:05
  • Zeno Debast (22 de ani), fundașul belgian, nu a primit undă verde din partea clubului Sporting Lisabona pentru a evolua în următorul meci de la CM 2026.
  • Spania - Belgia se joacă astăzi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Accidentat serios în două rânduri, pe parcursul sezonului trecut, tânărul jucător al „diavolilor” nu va putea fi prezent pe teren contra ibericilor, chiar dacă staff-ul medical al federației belgiene îl considera pregătit.

Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
Citește și
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
Citește mai mult
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”

Zeno Debast are interzis la Mondial și contra Spaniei

Debast a ratat primele meciuri turneului din cauza unei accidentări suferite în timpul unui meci al celor de la Sporting și nu s-a antrenat alături de naționala Belgiei decât abia după finalul fazei grupelor.

Deși la partida din „optimi”, 4-1 cu SUA, jucătorul s-a aflat pe banca de rezerve, clubul încă se opune utilizării acestuia în partida următoare, cea mai dificilă de până acum pentru belgieni.

„Zeno Debast nu va fi disponibil pentru sferturile de finală. Clubul său, Sporting CP, l-a informat pe jucător că nu îl consideră apt din punct de vedere medical pentru a disputa meciuri.

Această evaluare diferă de cea a staff-ului medical al «Diavolilor Roșii», precum și de cea a autorităților medicale și de asigurări din partea FIFA.

Zeno se antrenează în prezent individual, sub supravegherea Departamentului de Performanță al RBFA”, a transmis Federația Belgiană de Fotbal, potrivit The Athletic.

24 de meciuri
a bifat Debat pentru Sporting, în toate competițiile, în sezonul precedent, într-un total de 1.503 minute

Persoane apropiate de Sporting ar susține că portughezii sunt în contact zilnic cu federație, legat de starea lui Debast și că o întâlnire între cele două părți ar fi programată la Los Angeles, înainte de meciul din „sferturi”.

Citește și

LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Superliga
13:01
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Citește mai mult
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Scarface, Tarantino și GTA   Selecționerul Murat Yakin a devenit viral după victoria în fața Columbiei, datorită look-ului său
Campionatul Mondial
12:40
Scarface, Tarantino și GTA Selecționerul Murat Yakin a devenit viral după victoria în fața Columbiei, datorită look-ului său
Citește mai mult
Scarface, Tarantino și GTA   Selecționerul Murat Yakin a devenit viral după victoria în fața Columbiei, datorită look-ului său

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
accidentare Sporting Lisabona spania belgia cm 2026 zeno debast
Știrile zilei din sport
Kovacs nu e primul sub embargo!  Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Campionatul Mondial
10.07
Kovacs nu e primul sub embargo! Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Citește mai mult
Kovacs nu e primul sub embargo!  Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
Înot
10.07
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
Citește mai mult
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Superliga
10.07
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Citește mai mult
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Popovici și Zhanle, ca Messi și Ronaldo VIDEO+FOTO Campionul mondial dezvăluie ce a învățat după antrenamentul comun: „Aici e foarte bun” + Fotbal între sesiuni
Înot
10.07
Popovici și Zhanle, ca Messi și Ronaldo VIDEO+FOTO Campionul mondial dezvăluie ce a învățat după antrenamentul comun: „Aici e foarte bun” + Fotbal între sesiuni
Citește mai mult
Popovici și Zhanle, ca Messi și Ronaldo VIDEO+FOTO Campionul mondial dezvăluie ce a învățat după antrenamentul comun: „Aici e foarte bun” + Fotbal între sesiuni
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:37
A fost sau n-a fost penalty? Un fost mare arbitru a analizat una dintre fazele controversate din meciul Spania - Belgia. Verdictul dat
A fost sau  n-a fost penalty? Un fost mare arbitru a analizat una dintre fazele controversate din meciul Spania - Belgia. Verdictul dat
01:03
Când se joacă Franța - Spania Data și ora supermeciului din semifinalele CM 2026
Când se joacă Franța - Spania Data și ora supermeciului din semifinalele CM 2026
00:21
Jokerul Merino Trucul antrenorului. Cine s-ar fi așteptat ca rezerva să califice Spania și în „sferturi”, și în semifinalele CM!
Jokerul Merino Trucul antrenorului. Cine s-ar fi așteptat ca rezerva să califice Spania și în „sferturi”, și în semifinalele CM! 
00:00
Blockbuster în semifinalele CM 2026 Spania a învins la limită Belgia și va juca cu Franța pentru un loc în marea finală
Blockbuster în semifinalele CM 2026  Spania a învins la limită Belgia și va juca cu Franța pentru un loc în marea finală
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Top stiri
Mesajul lui Mourinho Primele imagini din al doilea mandat: ce jucători are luni la pregătire + gluma virală cu Mbappe
Campionate
10.07
Mesajul lui Mourinho Primele imagini din al doilea mandat: ce jucători are luni la pregătire + gluma virală cu Mbappe
Citește mai mult
Mesajul lui Mourinho Primele imagini din al doilea mandat: ce jucători are luni la pregătire + gluma virală cu Mbappe
Mbappe a dat alarma Căpitanul Franței a cerut înlocuire la 2-0 cu Maroc: ce a spus și ce a făcut la sfârșit
Campionatul Mondial
10.07
Mbappe a dat alarma Căpitanul Franței a cerut înlocuire la 2-0 cu Maroc: ce a spus și ce a făcut la sfârșit
Citește mai mult
Mbappe a dat alarma Căpitanul Franței a cerut înlocuire la 2-0 cu Maroc: ce a spus și ce a făcut la sfârșit
„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland
Campionatul Mondial
10.07
„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland
Citește mai mult
„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
B365
10.07
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
Citește mai mult
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie

Echipe/Competiții

fcsb 26 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 8 rapid 8 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share