Djokovic, show la Wimbledon VIDEO. A băgat în sperieți un copil de mingi. Momentul a făcut înconjurul planetei » Reacția sârbului
Novak Djokovic, pus pe glume la Wimbledon/ Foto: captură VIDEO X
Tenis

Djokovic, show la Wimbledon VIDEO. A băgat în sperieți un copil de mingi. Momentul a făcut înconjurul planetei » Reacția sârbului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 13:07
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 13:07
  • Novak Djokovic (39 de ani, #8 ATP) a fost pus pe glume în meciul din turul doi al turneului de la Wimbledon împotriva grecului Stefanos Tsitsipas (27 de ani, #87 ATP), scor 6-3, 6-4, 6-2.
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În timpul partidei, septuplul campion pe iarba londoneză i-a cerut ajutorul unei fete de mingi. Tenismenul sârb a rugat-o pe aceasta să-i taie cu foarfeca un bandaj aflat pe mâna dreaptă.

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VIDEO. Novak Djokovic a mimat că a fost tăiat cu foarfeca la Wimbledon

În timp ce fata încerca să se achite de sarcină cu maxim de atenție, Djokovic s-a decis să-i facă o farsă. Fostul lider mondial s-a prefăcut că a fost tăiat cu foarfeca.

Speriată, tânăra a tresărit, dar ulterior s-a amuzat copios alături de Novak.

Novak Djokovic și-a cerut scuze pentru gestul său: „Îmi pare rău dacă am speriat-o

La interviul de la finalul partidei, tenismenul sârb a ținut să-și ceară iertare după faza devenită virală.

„Cred că astfel de lucruri ies la iveală mai degrabă când conduci cu două seturi la zero decât când ești condus.

Stefanos s-a dus să se schimbe, așa că am avut ceva timp liber…

Îmi pare rău. Nu știu dacă e pe aici. Îmi pare rău dacă am speriat-o. Probabil că n-a fost o glumă prea reușită, cred. M-a făcut să mă relaxez puțin mai mult”, a declarat Djokovic, citat de nine.com.au.

În turul trei de la Wimbledon, Nole îl va întâlni pe francezul Arthur Rinderknech (30 de ani, #28 ATP).

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