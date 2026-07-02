Kader Keita ( 25 de ani ) are zilele numărate la Rapid, însă ar putea continua în Liga 1.

) are zilele numărate la Rapid, însă ar putea continua în Liga 1. Mijocașul originar din Coasta de Fildeș a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și se află în continuare sub măsura controlului judiciar, măsură dispusă inițial de instanță.

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Marius Bilașco (44 de ani), directorul sportiv al Rapidului, a dezvăluit că giuleștenii vor să-i rezilieze contractul fotbalistului, la doar un an și jumătate de la transferul de la rivala CFR Cluj.

Kader Keita pleacă de la Rapid: „Există interes din ţară”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele echipei, a confirmat informația și a anunțat că mijlocașul ar putea continua în Liga 1.

„A avut acea problemă, astăzi (n.r - miercuri) am înţeles că există o şansă să se poată ducă acolo (n.r. - în cantonamentul echipei), dar oricum, aşa cum am şi anunţat, suntem în curs de a negocia rezilierea cu el.

Există şi interes de la alte echipe din ţară. E greu în momentul de faţă, la ceea ce ne-am propus noi, să joace în primul 11.

Aşa cum am zis, facem câteva schimbări la echipă. Daniel Pancu a decis, împreună cu Marius Bilaşco şi probabil că vom rezilia în zilele următoare.

Mai avea contract încă un an cu noi. Nu știu să vă spun următoare destinație, dar ştiu că există interes din ţară. Din ce ştiu eu, trebuie să rămână în ţară.

Poate vrea să depună o cerere, dacă nu are loc de muncă, să se ducă în afară să muncească până la urmă. Trebuie să îşi întreţină într-un fel familia.

De aia a şi fost lăsat liber, ca să poată să îşi exercite dreptul la muncă”, a declarat Angelescu, citat de primasport.ro.

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Kader Keita, trimis în judecată

La finalul lunii iunie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a anunțat că rapidistul Kader Keita a fost trimis în judecată.

Fotbalistul Rapidului este acuzat de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia şi ucidere din culpă.

„La data de 23.06.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de D.G.P.M.B. – Brigada de Poliție Rutieră București, a dispus trimiterea în judecată a înculpatului K.A.K., cercetat sub măsura controlului judiciar, pentru comiterea infracțiunilor de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, prev. de art. 338 alin. (1) din Codul Penal şi ucidere din culpă, faptă prev. și ped. de art. 192 alin. (1), (2) din Codul Penal, cu aplicarea dispozițiilor art. art. 38 alin. 1 C. pen.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de vinovăție”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București în cadrul unui comunicat.

În această etapă vor fi analizate probele și circumstanțele accidentului, produs pe 3 martie 2026 și care s-a soldat cu decesul victimei, pe 7 aprilie.

Din informațiile GOLAZO.ro, la finalul lunii mai, după terminarea campionatului, fotbalistul a primit aprobarea procurorului de caz pentru a părăsi țara pentru o perioadă de 4-5 zile.

Keita s-a întors în România la finalul intervalului stabilit, respectând condițiile impuse de anchetatori.

Decizia a fost una punctuală, acordată în contextul măsurii de control judiciar, care permite, în anumite condiții, deplasări externe cu aprobarea organelor judiciare.

Acum, dacă vrea să părăsească din nou România, Kader Keita trebuie să primească aprobarea judecătorului care va fi desemnat.

Keita s-a aflat la reuniunea lotului Rapidului, de pe 15 iunie, și ar fi trebuit să plece în cantonamentul din Austria alături de echipă (29 iunie - 10 iulie).

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Accidentul a avut loc pe 3 martie 2026

Kader Keita este cercetat pentru ucidere din culpă, în urma unui accident rutier produs pe 3 martie 2026, la ora 05:46, în București, în zona Sectorului 2.

Potrivit anchetatorilor, fotbalistul a lovit cu mașina o femeie de 68 de ani care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni, iar ulterior a părăsit locul accidentului. Kader Keita conducea o Dacia Logan.

Victima a decedat în spital la 35 de zile după accident

Victima a fost transportată la spital în stare gravă, iar pe 7 aprilie a decedat, fapt care a dus la schimbarea încadrării juridice în dosar.

Ministerul Public a transmis în urmă cu două luni, printr-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, că procurorul a dispus extinderea acțiunii penale în cazul lui Keita pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

„La data de 22.04.2026 procurorul a dispus extinderea acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. (1) și (2) din Codul penal față de inculpatul K.A.K”, se arată în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

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