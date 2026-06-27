Renunță la centurile sale!  Motivul din spatele deciziei luate de campionul mondial  Oleksandr Usyk

Boxerul ucrainean Oleksandr Usyk (39 de ani) a anunțat, vineri, că renunţă la cele trei centuri mondiale la categoria grea (WBA, WBC şi IBF).

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După ce Usyk a renunțat la titlul WBO în luna noiembrie a anului trecut, acum a cedat și celelalte titluri câștigate.

Oleksandr Usyk renunță la centurile de campion mondial

Într-un mesaj postat vineri pe Instagram, ucraineanul a precizat că nu se va retrage din box, deși a renunțat la cele trei centuri mondiale la categoria grea.

„Prieteni, bună ziua tuturor. Astăzi este vineri, vremea este frumoasă și este o zi bună să spun că vreau să renunț la toate centurile pe care le dețin în prezent.

Vreau să le pun la dispoziție, astfel încât sportivii care sunt următorii la rând să poată lupta pentru ele.

Prieteni, las centurile, dar nu părăsesc sportul, pentru că mai am încă un «ultim dans». Vreau să mulțumesc tuturor, am un respect deosebit pentru toate organizațiile, vreau să mulțumesc tuturor și să spun: Mai urmează lucruri importante.

Slavă lui Dumnezeu pentru tot. Slavă Ucrainei!”, a spus Oleksandr Usyk.

Pe 24 mai, în faţa piramidelor din Giza (Egipt), Usyk a fost la un pas de înfrângere în faţa lui Rico Verhoeven, fost campion de necontestat la kickboxing, categoria grea, timp de 12 ani.

Înainte de acea luptă, Usyk a spus că mai dorește să lupte de încă două ori înainte să ia o decizie privind viitorul său, conform bbc.com.

Usyk urma să-l întâlnească pe challengerul obligatoriu Agit Kabayel pentru a-și păstra titlul WBC, însă acum se pare că lupta nu va mai avea loc, iar neamțul va lupta cu altcineva pentru centură.

În ceea ce-l privește pe Oleksandr, obiectivul său a fost întotdeauna să își încheie cariera legendară cu ultimele sale lupte în Statele Unite, unde vrea să lase ultimul capitol al moștenirii sale din box. Sergey Lapin, directorul sportiv al lui Usyk, conform The Guardian

În cariera sa, Oleksandr Usyk a obținut 25 de victorii, nefiind învins până acum.

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