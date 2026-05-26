Moruțan, optimist Mijlocașul de la Rapid e convins: „O să vedeți” + Ce își propune la echipa națională

Olimpiu Moruțan (27 de ani) e încrezător că sezonul viitor va fi unul mult mai bun pentru el și pentru Rapid.

Giuleștenii au ratat toate obiectivele în acest sezon și s-au clasat pe 5.

Adus în iarnă pentru a întări lotul lui Costel Gâlcă, Moruțan nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, însă a prins, totuși, lotul lui Gică Hagi pentru următoare acțiune a echipei naționale.

Olimpiu Moruțan: „O să vedeți sezonul viitor. O să arăt altfel”

Acum, mijlocașul român își dorește o evoluție solidă la lotul național și promite că va avea altă prestație în sezonul următor.

„Îmi doresc să dau totul acolo (n.r. - la națională), apoi îmi iau o vacanţă. După ce mă întorc, vedem cu cine o să începem şi cum o să începem.

Eu muncesc în fiecare zi. Mă bucur că a venit convocarea pentru că îmi doresc mult. Ştiu că nu am fost aşa cum mi-am dorit.

Sezonul viitor o să fiu mai bine şi o să arăt altfel. Am mai explicat problemele mele din trecut, dar o să vedeţi sezonul viitor, când o să joc.

Nu am emoţii, sunt mândru că o să lucrez cu domnul Hagi. Aştept să fiu acolo. A fost durerors că nu am putut mulţumi suporterii în acest sezon. Sperăm că în noul sezon îi vom face fericiţi. Nu pot să dau o notă sezonului”, a spus Moruţan, potrivit primasport.ro.

FOTO. Rapid - U Craiova 0-0 , ultimul meci al sezonului pentru giuleșteni

19 apariții a bifat Moruțan pentru Rapid, în toate competițiile, adunând 1.232 de minute

Programul naționalei la prima acțiune cu Gică Hagi selecționer:

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

