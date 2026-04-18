Doliu în lumea baschetului Oscar Schmidt, deținătorul recordului de puncte la Jocurile Olimpice, a murit la 68 de ani » S-a luptat de ani de zile cu o boală necruțătoare
alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 12:27
alt-text Actualizat: 18.04.2026, ora 13:44
  • Oscar Schmidt, legendarul baschetbalist brazilian, s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani.

Fostul sportiv a decedat în Santana de Parnaiba, Brazilia, vineri, 17 aprilie, după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate în ultimii ani.

Oscar Schmidt a murit la vârsta de 68 de ani

Legendarul baschetbalist a fost spitalizat în ultima vreme, după ce s-a luptat de ani de zile cu o tumoare pe creier, însă cauza oficială a morții nu a fost încă dezvăluită, informează olympics.com.

Schmidt este cel mai bun marcator din toate timpurile la Jocurile Olimpice, având 5 prezențe consecutive la prestigioasa competiție.

Acesta declara în 2022 că și-a dorit să reprezinte Brazilia la JO după ce a urmărit un meci al echipei naționale de la ediția din München, în 1972.

Moscova 1980, Los Angeles 1984, Seul 1988, Barcelona 1992 și Atlanta 1996 sunt cele 5 ediții la care a evoluat sportivul brazilian, care a acumulat 1.093 de puncte doar la Jocurile Olimpice.

În total, a obținut 49.737 de puncte în carieră, acumulate de-a lungul a aproape 30 de ani.

Schimdt nu a evoluat niciodată în NBA, deși a fost selectat de New Jersey Nets în draftul NBA din 1984.

Acesta a refuzat oferta, deoarece ar fi fost nevoit să se retragă din echipa olimpică a Braziliei.

El este supranumit „Cel mai mare jucător care n-a evoluat niciodată în NBA”.

O altă poreclă a sa este „Mão Santa” („Mâna Sfântă”) datorită preciziei incredibile la aruncări, mai ales de la distanță. El a fost inclus în Naismith Memorial Basketball Hall of Fame în 2013.

Oscar Schmidt pe când era jucător. Foto: IMAGO

