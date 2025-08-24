Oțelul Galați - CFR Cluj 4-1. Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul moldovenilor, a tras primele concluzii după victoria zdrobitoare de dumincă.

Gălățenii au obținut prima victorie în Liga 1, după 3 meciuri consecutive fără succes.

Laszlo Balint e încântat de rezultatul obținut, însă rămâne cu picioarele pe pământ, mai ales că CFR trece și printr-o perioadă dificilă.

Oțelul Galați - CFR Cluj 4-1 . Laszlo Balint: „Mai avem mult de lucrat”

Tehnicianul a lăudat prestația lui Patrick, autor al unui hat-trick și a vorbit cu părere de rău despre forma dezastruoasă a clujenilor.

„Am făcut un joc bun. Nivelul exprimării de joc al echipei a fost unul bun. I-am văzut pe băieți foarte montați. Mai avem însă mult de lucrat. Felicitări echipei, felicitări lui Patrick. Este important să ne menținem această formă, iar la Miercurea Ciuc trebuie să legăm două victorii. Știam de Patrick că atunci când se va acomoda în fotbalul românesc își va arăta calitățile.

Încă sunt jucători care mai au nevoie de timp pentru a fi în ritm. Este o mică problemă, am avut câteva minute în care echipa s-a clătinat. E un nume greu CFR, îmi pare rău pentru ei, traversează un moment de cumpănă. Mai ales cu această eliminare cu Hacken.

Acest eșec a venit și din cauza unor probleme psihologice. Este o pierdere și din punct de vedere financiar, nu doar pentru o echipă precum CFR Cluj”, a declarat Laszlo Balint, potrivit digisport.ro.

