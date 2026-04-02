Oțelul critică noua Lege 4 Gălățenii cer reanalizarea modificărilor care au provocat scandal în Senat: „Duc la îngrădirea drepturilor fanilor!”

Clubul Oțelul Galați a cerut, joi, ca autorităţile competente să reanalizeze modificările aduse Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei de pe stadioane.

Miercuri, în ședința de plen a Senatului, a fost dezbătută și adoptată această lege, care permite consumul de alcool pe stadioanele din România.

Președintele Senatului, Mihai Coteț, a anunțat că legea a fost adoptată ca lege ordinară, dar partidul UDMR a contestat votul.

Legea 89/2026 vizează ajustări legate de condițiile de acces și comportament pe stadioane pentru spectatori, inclusiv reintroducerea consumului de alcool în anumite condiții.

Joi, Oțelul Galați a criticat, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial, modificările aduse Legii nr. 4/2008, susținând că acestea nu aduc beneficii suporterilor. Clubul a subliniat că stadionul trebuie să rămână un spațiu sigur, în care fanii să fie respectați.

„SC Oțelul Galați își exprimă public dezacordul ferm față de modificările recente aduse Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive.

Considerăm că aceste modificări nu aduc beneficii reale nici suporterilor, nici spectacolului sportiv. Dimpotrivă, ele conduc la îngrădirea drepturilor fanilor și riscă să transforme arena sportivă într-un spațiu excesiv restrictiv, în care pasiunea autentică pentru sport este limitată de măsuri disproporționate.

Clubul nostru a participat activ la dezbaterile organizate pe marginea acestor modificări legislative, contribuind cu propuneri și amendamente menite să asigure un echilibru între siguranță și libertatea de exprimare a suporterilor.

Cu toate acestea, forma finală adoptată diferă semnificativ de variantele discutate în cadrul acestor consultări, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la transparența și eficiența procesului decizional.

SC Oțelul Galați susține ferm necesitatea unui cadru legal care să garanteze siguranța pe stadioane, însă acest obiectiv trebuie atins fără a afecta în mod injust drepturile și experiența suporterilor. Stadionul trebuie să rămână un spațiu sigur, dar și unul deschis, în care fanii să fie respectați, iar spectacolul sportiv să se desfășoare la cele mai înalte standarde.

Facem apel către autoritățile competente să reanalizeze aceste modificări legislative și să inițieze un dialog real cu toate părțile implicate, astfel încât legea să răspundă atât nevoii de siguranță, cât și dorinței legitime a suporterilor de a trăi autentic experiența sportivă”, a transmis Oțelul Galați pe site-ul oficial.

Cum s-a votat pentru propunerea de modificarea a Legii nr. 4/2008:

64 voturi pentru (printre care PSD, PNL)

33 voturi împotrivă (printre care UDMR, AUR)

2 abțineri

Ce prevede legea lui Ionuț Stroe

Proiectul promovat de Ionuț Stroe (PNL), fostul ministru al sportului, propune modificarea unor puncte din Legea 4, altele decât cele din inițiativa lui Ciprian Paraschiv, de la AUR, care a ajuns deja la Camera Deputaților.

Printre amendamentele din legea lui Stroe se numără:

consumul de alcool pe stadioane e permis doar în locuri de unde nu poți să și urmărești partida

amenzi de 5 ori mai mari decât cele din prezent pentru suporterii recalcitranți

posibilitatea ca Poliția Locală să interzică accesul pe stadion unei persoane printr-un simplu proces verbal, înainte ca respectivul suporter să fie judecat de o instanță abilitată

Legea lui Paraschiv permite consumul de băuturi slab alcoolizate pe stadioane, cum se întâmplă în majoritatea țărilor, și interzicerea suporterilor pe arene doar în urma unei decizii a instanței.

