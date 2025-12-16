21 de ani și 6 luni de închisoare Condamnare uriașă primită de șoferul care a rănit zeci de persoane la parada de titlu a lui Liverpool

Paul Doyle (54 de ani), fost membru al Marinei Regatului Unit, a fost condamnat la 21 de ani și șase luni de închisoare, după ce a intrat cu mașina în fani la parada de titlu a lui Liverpool.

Pe 26 mai 2025, în timpul sărbătorii titlului cu numărul 20 în Premier League, o mașină a intrat în mulțimea de fani ai lui Liverpool aflați la parada din oraș.

În urma celor întâmplate, 134 de persoane au fost rănite și peste 50 au necesitat spitalizare. Patru dintre aceste persoane erau copii.

Vinovat pentru acest incident a fost găsit Paul Doyle, un fost membru al Marinei Regale. Acesta a fost arestat pe 29 mai, iar la începutul lunii septembrie a pledat inițial nevinovat la cele 31 de capete de acuzare care i s-au adus, apoi a pledat vinovat.

Paul Doyle, condamnat la 21 de ani și șase luni de închisoare

Procesul în cazul său a început pe 25 noiembrie, iar acum Tribunalul Penal din Liverpool a pronunțat sentința.

Potrivit nytimes.com, Doyle a fost condamnat la 21 de ani și șase luni de închisoare.

De asemenea, Paul a primit o interdicție de a conduce pentru trei ani, extinsă la 16 ani și zece luni pentru a lua în calcul perioada pe care o va petrece în detenție. Acesta va fi obligat să susțină un test auto extins înainte de a i se permite să conducă din nou.

„Ți-ai pierdut cumpătul într-un acces de furie, hotărât să forțezi trecerea prin mulțime, indiferent de consecințe.

Recunoști că ai intenționat să provoci vătămări grave pentru a-ți atinge scopul, chiar și copiilor.

Este aproape imposibil să ne imaginăm cum o persoană cu mintea întreagă ar putea acționa așa cum ai făcut tu. Mulțimea nu a provocat acest incident.

Ea a reacționat la el, confruntată cu o mașină care se îndrepta direct spre ea și lovea mai multe persoane”, a declarat judecătorul de la Tribunalul Penal din Liverpool, când a pronunțat sentința împotriva lui Paul Doyle.

Imagini horror cu furia lui Doyle

Imaginile surprinse pe camerele de supraveghere și camera de bord din interiorul mașinii lui Doyle, arată furia acestuia, care a urlat și a insultat pietonii înainte de a se îndrepta direct spre ei.

Doyle a putut fi auzit strigând și înjurând în mod repetat, inclusiv spunând „La naiba, dă-te la o parte din calea mea” și „La naiba, mișcă-te”, în timp ce continua să înainteze, lovind mai multe persoane, inclusiv un cărucior în care se afla un băiețel de șase luni. De asemenea, a folosit în mod repetat claxonul.

Imediat după incident, ofițerii l-au urcat cu forța pe Doyle într-o dubă de poliție din apropiere, unde acesta le-a spus: „Tocmai am ruinat viața familiei mele”.

Doyle a plâns la proces

Îmbrăcat într-un costum negru, fostul militar, acum angajat în domeniul securității cibernetice, tată a doi copii, a plâns înainte ca sentința să fie pronunțată.

Doyle a lăcrimat în timp ce 78 de declarații ale victimelor au fost citite în fața instanței. Toți au vorbit despre impactul fizic și psihologic pe care incidentul l-a avut asupra lor și a celor din jurul lor.

În timpul audierii, acuzarea a subliniat că Doyle era „complet treaz” și nu consumase droguri când a avut loc incidentul.

Doyle a susținut, când a fost interogat de poliție, că a acționat „într-o panică oarbă și de frică pentru viața” sa, dar poziția acuzării este că relatarea făcută de acesta anchetatorilor a fost neadevărată.

Paul Doyle

„Intenționa să le provoace vătămări grave oamenilor din mulțime”

Procurorul Paul Greaney a declarat instanței: „Adevărul este simplu. Paul Doyle și-a pierdut cumpătul în dorința de a ajunge unde își dorea.

Înfuriat, a intrat cu mașina în mulțime. Când a făcut acest lucru, intenționa să le provoace vătămări grave oamenilor din mulțime.

Era pregătit să le provoace vătămări grave celor din mulțime, chiar și copiilor, dacă era necesar pentru a-și atinge scopul de a trece peste”.

Ca argument atenuant, Simon Csoka, din partea apărării, a declarat că Doyle a fost „îngrozit” de ceea ce făcuse, iar inculpatul a acceptat că a fost extrem de norocos că nu au fost consecințe atât de grave pe cât ar fi putut fi.

„Îi pare rău, este rușinat și îi pare profund rău pentru toți cei care au fost răniți sau au suferit”, a spus Csoka. „Își asumă întreaga responsabilitate. Nu se așteaptă la nicio compasiune.”

Mai multe referințe la personaj l-au descris pe Doyle ca fiind un om „bun”, „generos” și „altruist”. Csoka a declarat că a fost un act „neașteptat” pentru toți cei care l-au cunoscut, precum și pentru Doyle, căruia i-au trebuit „câteva luni să proceseze mental și să recunoască ce a făcut”.

Instanței i s-a adus la cunoștință și că Doyle avea o serie de condamnări penale, militare și civile, datând din perioada adolescenței și din jurul vârstei de 20 de ani. Printre acestea se numără și mușcarea urechii unui marinar în timpul unei încăierări din cauza beției, în iulie 1993.

Atunci, el a fost condamnat pentru vătămare corporală gravă și pentru infracțiunea de folosire a unor cuvinte sau comportamente amenințătoare, abuzive și insultătoare și a fost condamnat la 12 luni de închisoare.

Procuratura a mai spus că probele arată că nu a existat „nicio legătură” între serviciul militar al inculpatului și infracțiunile lui Doyle.

