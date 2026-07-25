„Dacă nu câștigau, ziceau că i-a furat arbitrul” Papp, răspuns pentru Matos, care a susținut că a fost provocat să faulteze și să ia „roșu”
Paul Papp, în dreapta. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Dacă nu câștigau, ziceau că i-a furat arbitrul” Papp, răspuns pentru Matos, care a susținut că a fost provocat să faulteze și să ia „roșu”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 00:20
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 00:36
  • FC Argeș - Petrolul 1-0. Paul Papp (36 de ani) a avut un discurs ferm la interviul de după meci, în urma duelului cu Ricardo Matos.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Piteștenii s-au impus la limită după ce au rezistat mai bine de jumătate de meci în inferioritate numerică, iar, la final, atacantul de la FC Argeș, eliminat, a susținut că l-a lovit pe Papp după ce acesta l-a provocat în mod repetat.

Istvan Kovacs revine Prima delegare după ce a fost umilit la Campionatul Mondial. Veste proastă pentru ambele echipe
Citește și
Istvan Kovacs revine Prima delegare după ce a fost umilit la Campionatul Mondial. Veste proastă pentru ambele echipe
Citește mai mult
Istvan Kovacs revine Prima delegare după ce a fost umilit la Campionatul Mondial. Veste proastă pentru ambele echipe

FC Argeș - Petrolul 1-0. Paul Papp: „Am dominat steril, nu trebuia să pierdem în superioritate”

„A fost o minge ușoară, pe prima bară. Din păcate, am luat golul ăla și după cred că am dominat total partida, dar fără să ne creăm prea multe șanse. Am dominat steril. Totuși, suntem o echipă nouă, cu mulți jucători noi.

Azi am văzut că au intrat și niște puști, despre care cred că, dacă sunt serioși, vor avea un viitor în fotbal. Noi suntem, cum v-am spus, o echipă nouă și încercăm ușor, ușor să ne închegăm.

Asta nu e o scuză, azi nu trebuia să pierdem niciodată, pentru că am jucat în 10 contra 11 atâta timp și trebuia să marcăm măcar un gol. Dar asta e, mergem mai departe și, ce să zic, e un campionat lung, greu, pe care îl vom juca așa cum trebuie”, a declarat Paul Papp, la Digi Sport.

Paul Papp: „Nu pot să las atacantul să mă controleze pe mine”

Întrebat despre conflictul cu Matos, în urma căruia atacantul de la FC Argeș a fost eliminat, susținând că a fost provocat, Papp a transmis:

„Să vă spun ceva. Toată lumea spune că provoc, că trag de ei, că mă bag în ei. Dar, până la urmă, fotbalul e sport de contact. Eu, dacă nu fac lucrurile astea, nu simt adversarul. Nu-mi controlez adversarul.

Eu nu pot să las atacantul să mă controleze pe mine. Eu trebuie să-mi controlez adversarul. Sunt fundaș, eu îmi apăr poarta. Eu sunt ultimul din linia mea. Se creează pericol. La fiecare fază e pericol. Noi suntem în alertă.

Așa că mă folosesc și eu de ce pot. Nu sunt trucuri, astea le vezi în toate campionatele, până la urmă.

Hai să ne uităm la Haaland cu Saliba, să spun așa, și vezi același dueluri. Nu provoc, astea-s duelurile. Dacă un jucător e mai slab de înger și ripostează, eu cu ce sunt de vină, până la urmă?”, a mai transmis Papp.

Paul Papp: „Dacă nu câștigau, ziceau că i-au furat arbitrul, clar”

Ulterior, fundașul Petrolului a susținut că Matos și-a recunoscut vina pentru că FC Argeș a câștigat meciul. În caz contrar, ar fi acuzat arbitrajul.

„Horatiu (n.r. - Feșnic) și-a făcut treaba, roșu clar. Dar sunt ferm convins că, dacă se termina egal sau băteam noi, era mare prăpăd la interviuri din partea lor.

Acum, normal, au câștigat meciul, a recunoscut și el că a fost... Dacă nu câștigau, clar, ziceau că i-a furat arbitrul”, a a concluzionat Papp.

Declarația făcută de Ricardo Matos

Nu meritau asta colegii mei. Poate că nu merit colegi așa de buni. I-am părăsit în momentul în care am fost provocat. Am fost provocat toată repriza! Mi-am pierdut cumpătul, nu trebuia să fac acest gest. Îmi pare rău, am făcut o prostie. Îi felicit pentru colegii mei pentru acest rezultat. Mă bucur pentru ei că au rezistat și am câștigat partida. Ricardo Matos, jucător la FC Argeș

Citește și

Borza, prezentat oficial  Tânărul fundaș a semnat cu Corum » Ce durată are contractul + Mesaj de adio pentru fanii rapidiști
Stranieri
23:39
Borza, prezentat oficial Tânărul fundaș a semnat cu Corum » Ce durată are contractul + Mesaj de adio pentru fanii rapidiști
Citește mai mult
Borza, prezentat oficial  Tânărul fundaș a semnat cu Corum » Ce durată are contractul + Mesaj de adio pentru fanii rapidiști
„Trebuia să lase faza să se joace” Arbitrul meciului UTA - Oțelul 2-2, criticat de Cristi Balaj: „În Legea 7 e prevăzut expres”
Superliga
23:37
„Trebuia să lase faza să se joace” Arbitrul meciului UTA - Oțelul 2-2, criticat de Cristi Balaj: „În Legea 7 e prevăzut expres”
Citește mai mult
„Trebuia să lase faza să se joace” Arbitrul meciului UTA - Oțelul 2-2, criticat de Cristi Balaj: „În Legea 7 e prevăzut expres”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
petrolul ploiesti fc arges paul papp ricardo matos
Știrile zilei din sport
Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul
Ciclism
09:26
Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul
Citește mai mult
Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul
Destinație bizară pentru Baba Alhassan Mijlocașul dat afară de  FCSB a semnat cu o nou-promovată în Liga 2
Campionate
10:06
Destinație bizară pentru Baba Alhassan Mijlocașul dat afară de FCSB a semnat cu o nou-promovată în Liga 2
Citește mai mult
Destinație bizară pentru Baba Alhassan Mijlocașul dat afară de  FCSB a semnat cu o nou-promovată în Liga 2
„Poate că LeBron James e rasist” Donald Trump, declarație bizară despre starul NBA: „Îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, așa că-l aleg pe Jordan”
Diverse
09:46
„Poate că LeBron James e rasist” Donald Trump, declarație bizară despre starul NBA: „Îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, așa că-l aleg pe Jordan”
Citește mai mult
„Poate că LeBron James e rasist” Donald Trump, declarație bizară despre starul NBA: „Îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, așa că-l aleg pe Jordan”
Nu-l iartă pe Matos  Dani Coman, furios după „roșul” încasat de atacant: „Nu mă interesează dacă a recunoscut. Va plăti”
Superliga
09:15
Nu-l iartă pe Matos Dani Coman, furios după „roșul” încasat de atacant: „Nu mă interesează dacă a recunoscut. Va plăti”
Citește mai mult
Nu-l iartă pe Matos  Dani Coman, furios după „roșul” încasat de atacant: „Nu mă interesează dacă a recunoscut. Va plăti”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:07
Ofertă uriașă pentru starul Argentinei Se pregătește transferul verii. 100.000.000 de euro + unul dintre cei mai buni atacanți din Europa!
Ofertă uriașă pentru starul Argentinei Se pregătește transferul verii. 100.000.000 de euro + unul dintre cei mai buni atacanți din Europa!
10:49
„S-a găsit Cupa pierdută” Dinamo și-a reparat gafa: cum arată acum autocarul „câinilor”
„S-a găsit Cupa pierdută” Dinamo și-a reparat gafa: cum arată acum autocarul „câinilor”
09:46
„Poate că LeBron James e rasist” Donald Trump, declarație bizară despre starul NBA: „Îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, așa că-l aleg pe Jordan”
„Poate că LeBron James e rasist” Donald Trump, declarație bizară despre starul NBA: „Îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, așa că-l aleg pe Jordan”
09:26
Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul
Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Top stiri
Dinamo - U Craiova LIVE de la 20:30 » Derby pe stadionul „Arcul de Triumf”: absențe de marcă de ambele părți. La centru va fi Istvan Kovacs
Superliga
10:45
Dinamo - U Craiova LIVE de la 20:30 » Derby pe stadionul „Arcul de Triumf”: absențe de marcă de ambele părți. La centru va fi Istvan Kovacs
Citește mai mult
Dinamo - U Craiova LIVE de la 20:30 » Derby pe stadionul „Arcul de Triumf”: absențe de marcă de ambele părți. La centru va fi Istvan Kovacs
Borza, prezentat oficial  Tânărul fundaș a semnat cu Corum » Ce durată are contractul + Mesaj de adio pentru fanii rapidiști
Stranieri
24.07
Borza, prezentat oficial Tânărul fundaș a semnat cu Corum » Ce durată are contractul + Mesaj de adio pentru fanii rapidiști
Citește mai mult
Borza, prezentat oficial  Tânărul fundaș a semnat cu Corum » Ce durată are contractul + Mesaj de adio pentru fanii rapidiști
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
Campionate
24.07
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
Citește mai mult
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
B365
24.07
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
Citește mai mult
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 14 rapid 26 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share