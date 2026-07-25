FC Argeș - Petrolul 1-0. Paul Papp (36 de ani) a avut un discurs ferm la interviul de după meci, în urma duelului cu Ricardo Matos.

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Piteștenii s-au impus la limită după ce au rezistat mai bine de jumătate de meci în inferioritate numerică, iar, la final, atacantul de la FC Argeș, eliminat, a susținut că l-a lovit pe Papp după ce acesta l-a provocat în mod repetat.

FC Argeș - Petrolul 1-0 . Paul Papp: „Am dominat steril, nu trebuia să pierdem în superioritate”

„A fost o minge ușoară, pe prima bară. Din păcate, am luat golul ăla și după cred că am dominat total partida, dar fără să ne creăm prea multe șanse. Am dominat steril. Totuși, suntem o echipă nouă, cu mulți jucători noi.

Azi am văzut că au intrat și niște puști, despre care cred că, dacă sunt serioși, vor avea un viitor în fotbal. Noi suntem, cum v-am spus, o echipă nouă și încercăm ușor, ușor să ne închegăm.

Asta nu e o scuză, azi nu trebuia să pierdem niciodată, pentru că am jucat în 10 contra 11 atâta timp și trebuia să marcăm măcar un gol. Dar asta e, mergem mai departe și, ce să zic, e un campionat lung, greu, pe care îl vom juca așa cum trebuie”, a declarat Paul Papp, la Digi Sport.

Paul Papp: „Nu pot să las atacantul să mă controleze pe mine”

Întrebat despre conflictul cu Matos, în urma căruia atacantul de la FC Argeș a fost eliminat, susținând că a fost provocat, Papp a transmis:

„Să vă spun ceva. Toată lumea spune că provoc, că trag de ei, că mă bag în ei. Dar, până la urmă, fotbalul e sport de contact. Eu, dacă nu fac lucrurile astea, nu simt adversarul. Nu-mi controlez adversarul.

Eu nu pot să las atacantul să mă controleze pe mine. Eu trebuie să-mi controlez adversarul. Sunt fundaș, eu îmi apăr poarta. Eu sunt ultimul din linia mea. Se creează pericol. La fiecare fază e pericol. Noi suntem în alertă.

Așa că mă folosesc și eu de ce pot. Nu sunt trucuri, astea le vezi în toate campionatele, până la urmă.

Hai să ne uităm la Haaland cu Saliba, să spun așa, și vezi același dueluri. Nu provoc, astea-s duelurile. Dacă un jucător e mai slab de înger și ripostează, eu cu ce sunt de vină, până la urmă?”, a mai transmis Papp.

Paul Papp: „Dacă nu câștigau, ziceau că i-au furat arbitrul, clar”

Ulterior, fundașul Petrolului a susținut că Matos și-a recunoscut vina pentru că FC Argeș a câștigat meciul. În caz contrar, ar fi acuzat arbitrajul.

„Horatiu (n.r. - Feșnic) și-a făcut treaba, roșu clar. Dar sunt ferm convins că, dacă se termina egal sau băteam noi, era mare prăpăd la interviuri din partea lor.

Acum, normal, au câștigat meciul, a recunoscut și el că a fost... Dacă nu câștigau, clar, ziceau că i-a furat arbitrul”, a a concluzionat Papp.

Declarația făcută de Ricardo Matos

Nu meritau asta colegii mei. Poate că nu merit colegi așa de buni. I-am părăsit în momentul în care am fost provocat. Am fost provocat toată repriza! Mi-am pierdut cumpătul, nu trebuia să fac acest gest. Îmi pare rău, am făcut o prostie. Îi felicit pentru colegii mei pentru acest rezultat. Mă bucur pentru ei că au rezistat și am câștigat partida. Ricardo Matos, jucător la FC Argeș

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