Paula Badosa (28 de ani) a părăsit Top 100 al clasamentului WTA și a postat un mesaj manifest pe rețelele de socializare.

Jucătoarea din Spania a fost eliminată devreme la Miami, după o înfrângere usturătoare suferită în fața americancei Iva Jovic (18 ani, #17 WTA), scor 2-6, 1-6.

În aprilie 2022, Badosa era a doua cea mai bună jucătoare a lumii. Accidentările i-au dat mari bătăi de cap și a vrut să se retragă la finalul anului 2024, însă a reușit să revină în top 10 în 2025. Acum are din nou probleme.

Probleme pentru Paula Badosa

Odată cu începerea sezonului pe zgură, obiectivul Paulei va fi revenirea în Top 100 înainte de 6 aprilie, data limită pentru înscrierile la Roland Garros (18 mai - 7 iunie).

Dacă nu va reuși să facă acest lucru, iberica va fi nevoită să joace în calificările turneului de Grand Slam de la Paris.

Pentru Badosa, care are un total de 712 puncte, urmează turneul de la Charleston (WTA 500). Veronika Erjavec, ocupanta locului 100 WTA în prezent, are 774 de puncte.

38 de abandonuri a înregistrat Paula Badosa în circuitul WTA. Ultima oară s-a retras în turul secund al turneului de la Dubai, după ce a pierdut primul set al meciului cu Elina Svitolina

Paula Badosa: „Nu vreau să fiu amintită pentru titluri, ci pentru asta”

În acest context, Badosa subliniază că nu va renunța, indiferent cât de dificilă ar fi situația. Nici măcar dacă nu se va afla în cea mai bună formă fizică și psihică.

„Frica, afurisita de frică. Cât de greu este. Uneori simt că nu pot controla vocile din interiorul meu. Emoțiile sunt prea multe și mă simt copleșită. Îndoielile pun stăpânire pe mine și mă simt pierdută într-o mare de emoții.

Sunt zile în care simt că am destulă putere, și altele în care muntele este prea mare… și mă întreb dacă voi reuși să trec peste asta. Presupun că o voi face. Pentru că, dacă există ceva care mă definește, este faptul că mereu mă ridic din nou. Transform durerea în putere, nu-i așa? De ce ar fi altfel de data asta?

De un lucru sunt sigură: voi încerca mereu din toate puterile. Voi face tot ce va fi nevoie. Știu că sunt departe de cea mai bună versiune a mea, dar știu și că acea versiune se află încă în mine.

Nu voi fi amintită pentru că am câștigat cele mai multe titluri, dar vreau să fiu amintită pentru asta. Pentru aceste momente. Pentru că am arătat că Paula a reușit să iasă la lumină. Și ca acel copil care trece printr-o perioadă dificilă să se gândească la mine și să spună: «Dacă ea a reușit, pot și eu».

De aceea sunt încă aici. Pentru că, încă o dată, voi demonstra că pot să ies din impas. Va fi foarte greu, dar promit să continui până când voi reuși. Și chiar dacă lucrurile nu merg bine acum și există o mie de păreri… voi merge mai departe. Și voi continua.

Și pentru fanii mei: vă mulțumesc. Pentru că de multe ori voi sunteți forța care îmi lipsește. Să vă aud în timpul meciurilor, cu acel entuziasm pe care eu nici măcar nu-l pot avea, este cel mai valoros lucru pe care mi l-a oferit acest sport”, este mesajul postat de Badosa.

4 titluri are Paula Badosa în palmares: Indian Wells, Belgrad (2021), Sydney (2022) și Washington DC (2024)

Ce turnee urmează să se desfășoare în WTA:

30 martie - 5 aprilie: Charleston (WTA 500), Bogota (WTA 250)

6-12 aprilie: Linz (WTA 500)

13-19 aprilie: Stuttgart (WTA 500), Rouen (WTA 250)

21 aprilie - 3 mai: Madrid (WTA 1.000)

5-17 mai: Roma (WTA 1.000)

17-23 mai: Strasbourg (WTA 500)

18-23 mai: Rabat (WTA 250)

24 mai - 7 iunie: Roland Garros (Grand Slam)

Citește și

