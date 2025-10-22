A picat „Planul Miami” Partida Villarreal - Barcelona NU se mai joacă în SUA! Motivul din spatele deciziei + anunțul La Liga

La Liga a anunțat că partida dintre Villarreal și Barcelona , din etapa #17, nu va mai avea loc la Miami, în Statele Unite.

Decizia de a anula evenimentul a aparținut companiei Relevent. Principalul organizator al duelui a explicat prin intermediul unui comunicat de ce a luat această decizie drastică.

„Relevent a informat LaLiga despre necesitatea anulării meciului Villarreal - Barcelona, planificat să aibă loc pe 20 decembrie, în Miami.

Având în vedere incertitudinea din Spania, nu există suficient timp pentru a organiza cum se cuvine un eveniment de asemenea calibru.

Ar fi iresponsabil să începem vânzarea de bilete fără ca meciul să fie confirmat”, a transmis compania deținută de de Stephen M. Ross, proprietarul echipei Miami Dolphins din NFL, potrivit The Athletic, citat de marca.com

Comunicatul oficial La Liga

La Liga a emis și ea un comunicat cu privire la această situație:

„La Liga informează că, în urma discuțiilor cu promotorul meciului oficial La Liga din Miami, acesta a comunicat decizia sa de a anula organizarea evenimentului din cauza incertitudinii generate în Spania în ultimele săptămâni.

La Liga regretă profund că acest proiect, care reprezenta o oportunitate istorică și unică pentru internaționalizarea fotbalului spaniol, nu poate continua.

Desfășurarea unui meci oficial în afara granițelor noastre ar fi reprezentat un pas decisiv în expansiunea globală a competiției noastre, consolidând prezența internațională a cluburilor, poziționarea jucătorilor și marca fotbalului spaniol pe o piață strategică precum cea a Statelor Unite.

Proiectul respecta pe deplin reglementările federale și nu afecta integritatea competiției, așa cum au confirmat instituțiile competente care veghează la respectarea acestora, care s-au opus din alte motive.

Într-un context de competitivitate globală crescândă, în care ligi precum Premier League sau competiții precum UEFA Champions League continuă să-și extindă aria de acoperire și capacitatea de a genera resurse, inițiative precum aceasta sunt esențiale pentru a garanta sustenabilitatea și creșterea fotbalului spaniol.

Renunțarea la acest tip de oportunități îngreunează generarea de noi venituri, limitează capacitatea cluburilor de a investi și de a concura și reduce proiecția internațională a întregului ecosistem fotbalistic național.

În cele din urmă, La Liga dorește să mulțumească cluburilor pentru disponibilitatea și colaborarea lor în cadrul acestui proiect, precum și pentru angajamentul lor constant față de creșterea competiției.

Vom continua să lucrăm, ca întotdeauna, pentru a duce fotbalul spaniol în toate colțurile lumii, apărând o viziune deschisă, modernă și competitivă, care să beneficieze cluburile, jucătorii și fanii”, a anunțat La Liga.

În meciurile etapei #9, jucătorii celorlalte echipe au protestat împotriva așa zisului „Plan Miami”.

Aceștia au refuzat sa joace timp de 15 secunde, la startul fiecărei partide.

Afacere ratată pentru Barcelona și Villarreal

Conform as.com, cele două cluburi ar fi încasat între 5 și 7 milioane de euro pentru partida care ar fi trebuit să se dispute peste ocean.

O parte din această sumă ar fi acoperit cheltuielile pe care suporterii din Spania ar fi trebui să le suporte pentru a ajunge la meci.

Deținătorilor de abonamente le-ar fi fost asigurate transportul și prezența la meci, iar cei care hotărau să nu meargă în SUA ar fi primit înapoi până la 25% din suma achitată pentru achiziția abonamentului.

„FC Barcelona respectă și se supune deciziei de anulare a meciului care ne-ar fi pus în fața echipei Villarreal la Miami, în etapa 17 din La Liga, în același mod în care a respectat și a acceptat decizia de a juca acolo, în momentul în care fusese luată

FC Barcelona regretă oportunitatea ratată de a extinde imaginea competiției pe o piață strategică, cu capacitatea de creștere și generare de resurse în beneficiul tuturor.

Clubul apreciază sprijinul și afecțiunea necondiționată primite din partea fanilor noștri din Statele Unite și regretă profund că aceștia sunt privați de posibilitatea de a asista la acest meci oficial”, a notat clubul catalan.

