Alexandru Băluță (32 de ani) va reveni în fotbalul românesc, după aproape un an petrecut în SUA și Turcia.

Fostul jucător de la U Craiova și FCSB era așteptat să semneze cu Poli Timișoara, formație nou-promovată în Liga 2, însă a fost deturnat din drum. Detalii, mai jos.

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Răsturnare de situație în cazul transferului lui Alexandru Băluță.

După ce Poli Timișoara ar fi pus pe masă un contract valabil pe două sezoane și un salariu de 6.000 de euro net pe lună, sumă semnificativă pentru o nou-promovată din Liga 2, mutarea fostului jucător de la FCSB a picat!

Alexandru Băluță, ar urma să semneze cu Chindia Târgoviște

Informația a fost confirmată de Dinu Bara, președintele formației de pe Bega.

„Da, este adevărat. Va merge la una dintre contracandidate. A avut un termen în care să ne trimită contractul semnat și nu facem excepții pentru niciun jucător”, a declarat Dinu Bara, potrivit fanatik.ro.

Sursa menționată susține că Băluță va semna cu Chindia Târgoviște, echipă care a fost la un pas de promovare la capătul sezonului recent încheiat, însă a fost învinsă la baraj de Farul Constanța, scor 4-4 ( 4-2 d. pen).

Managerul dâmbovițenilor, Florin Gardoș, a afirmat: „Suntem în discuții avansate”.

Băluță a mai evoluat la Chindia între 2011 și 2013, unde a și debutat de altfel la seniori. Motivul pentru care jucătorul a ales Târgoviște este că orașul este situat aproape de Craiova, acolo unde este stabilită familia sa, informează digisport.ro.

325.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Băluță, potrivit Transfermarkt

După un prim an bun la FCSB, sezon în care a contribuit la câștigarea titlului, Alexandru Băluță a avut parte de un regres considerabil, fiind criticat constant de finanțatorul Gigi Becali.

El a fost și apostrofat și de fanii Universității Craiova la meciurile directe, care au considerat că i-a trădat prin transferul la roș-albaștri.

După plecarea de la gruparea bucureșteană, Băluță și-a încercat norocul atât în Statele Unite, cât și în Turcia, dar nu a confirmat la niciuna dintre echipe.

Cifrele lui Băluță:

Universitatea Craiova : 141 de meciuri, 28 de goluri, 16 pase decisive

: 141 de meciuri, 28 de goluri, 16 pase decisive Puskas Akademia : 85 de meciuri, 15 goluri, 16 pase decisive

: 85 de meciuri, 15 goluri, 16 pase decisive FCSB : 81 de meciuri, 13 goluri, 12 pase decisive

: 81 de meciuri, 13 goluri, 12 pase decisive Chindia Târgoviște : 45 de meciuri, 14 goluri, o pasă decisivă

: 45 de meciuri, 14 goluri, o pasă decisivă Slavia Praga : 34 de meciuri, 4 goluri, două pase decisive

: 34 de meciuri, 4 goluri, două pase decisive Viitorul / Farul : 28 de meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive

: 28 de meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive Slovan Liberec : 25 de meciuri, 5 goluri, 6 pase decisive

: 25 de meciuri, 5 goluri, 6 pase decisive Boluspor : 8 meciuri, o pasă decisivă

: 8 meciuri, o pasă decisivă Los Angeles FC: un meci

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