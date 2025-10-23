„Nu poți face așa ceva” Courtois, după ce meciul Barcelonei nu se va mai disputa în SUA: „E logic!” + Atac la catalani
Thibaut Courtois. Foto: Imago
„Nu poți face așa ceva” Courtois, după ce meciul Barcelonei nu se va mai disputa în SUA: „E logic!” + Atac la catalani

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.10.2025, ora 18:30
alt-text Actualizat: 23.10.2025, ora 18:30
  • Thibaut Courtois (33 de ani), portarul lui Real Madrid, a recunoscut că s-a bucurat când a aflat că meciul dintre Villarreal și Barcelona nu se va mai disputa la Miami, Statele Unite ale Americii.

Decizia de anulare a aparținut companiei Relevent. Principalul organizator al evenimentului a explicat prin intermediul unui comunicat că nu exista suficient timp pentru a organiza corespunzător un meci de asemenea amploare.

Courtois: „Am mai spus-o și repet, nu poți face așa ceva fără transparență”

„Sunt mulțumit. Nu poți face așa ceva fără transparență. Am spus-o și repet: meciurile trebuie jucate pe terenul gazdelor. E logic!

Dacă în viitor se va decide altceva, atunci ar trebui să fie votată de toate cluburile. Toți trebuie să fie de acord.

Cred că, atâta timp cât La Liga și brandul ei au succes și crezi că este cea mai bună ligă din lume, nu trebuie să se dispute meciuri în alte țări”, a declarat Courtois, conform marca.com.

292 de goluri
a primit Thibaut Courtois la Real Madrid, în cele 300 de meciuri jucate. Portarul belgian a menținut poarta intactă în 119 partide

„Săgeți” către Barcelona

Thibaut Courtois a trimis „săgeți” către rivala Barcelona, care a reușit abia după startul campionatului să îi înregistreze în lotul pentru La Liga pe Marcus Rashford, Joan Garcia și Roony Bardghji:

Nu este normal ca în septembrie să existe echipe care fac miracole pentru a înscrie jucători.

Asta este primul lucru care trebuie schimbat și îmbunătățit. Pentru asta există pre-sezonul. Sunt și alte lucruri unde poți să-ți îmbunătățești imaginea”.

Lumea fotbalului nu a fost de acord cu decizia ca meciul să fie mutat în SUA

Real Madrid a fost unul dintre primele cluburi care au contestat oficial decizia La Liga.

„Los Blancos” a publicat un comunicat în care a explicat de ce disputarea unui meci în afara țării încalcă mai multe principii, în august 2025.

Până și Frenkie de Jong, jucătorul celor de la Barcelona, a criticat decizia.

Nu este corect pentru competiție. Acum jucăm un meci în deplasare, pe teren neutru. Nu îmi place și nu cred că este corect pentru jucători Frenkie de Jong

În ciuda protestelor, UEFA a aprobat disputarea meciului din La Liga pe teritoriul Statelor Unite.

După ce a fost aprobat meciul, Asociația Fotbaliștilor Spanioli (AFE) a emis un comunicat în care a anunțat că jucătorii din La Liga vor refuza sa joace timp de 15 secunde, la startul fiecărei partide din runda #9.

Însă nu va mai fi cazul, deoarece, în cele din urmă, compania Relevent a decis că organizarea meciului ar fi prea dificilă.

„Relevent a informat LaLiga despre necesitatea anulării meciului Villarreal - Barcelona, planificat să aibă loc pe 20 decembrie, în Miami.

Având în vedere incertitudinea din Spania, nu există suficient timp pentru a organiza cum se cuvine un eveniment de asemenea calibru.

Ar fi iresponsabil să începem vânzarea de bilete fără ca meciul să fie confirmat”, a transmis compania deținută de de Stephen M. Ross, proprietarul echipei Miami Dolphins din NFL, potrivit The Athletic, citat de marca.com

Afacere ratată pentru Barcelona și Villarreal

Conform as.com, cele două cluburi ar fi încasat între 5 și 7 milioane de euro pentru partida care ar fi trebuit să se dispute peste ocean.

O parte din această sumă ar fi acoperit cheltuielile pe care suporterii din Spania ar fi trebui să le suporte pentru a ajunge la meci.

Deținătorilor de abonamente le-ar fi fost asigurate transportul și prezența la meci, iar cei care hotărau să nu meargă în SUA ar fi primit înapoi până la 25% din suma achitată pentru achiziția abonamentului.

