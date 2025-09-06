Israel Premier Tech a decis să nu se retragă din Turul Spaniei, în ciuda protestelor pro-palestiniene cu care s-au confruntat cicliștilor săi.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu (75 de ani) a felicitat vineri echipa pentru decizia luată.

Prezența masivă a protestatarilor la sosirea din etapa a 11-a de la Bilbao a forțat organizatorii Turului Spaniei să scurteze etapa, fără a desemna un câștigător.

Benjamin Netanyahu, laude la adresa echipei Israel Premier Tech: „Sunteţi mândria Israelului”

După decizia echipei de a nu părăsi Turul Spaniei, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a lăudat Israel Premier Tech pe X.

„Bravo lui Sylvan (n.r. - Adams, miliardarul israeliano-canadiano proprietar al echipei) şi echipei de ciclism a Israelului pentru că nu au cedat urii şi intimidării. Sunteţi mândria Israelului”, a transmis Benjamin Netanyahu, citat de news.ro.

Anterior, echipa Israel Premier Tech a anunțat că nu se va retrage de la Turul Spaniei.

„ Israel-Premier Tech este o echipă ciclistă profesionistă şi care rămâne determinată să participe la Vuelta. Orice altă alternativă ar crea un precedent periculos în ciclism şi nu numai pentru Israel-Premier Tech, ci pentru toate echipele.

Israel-Premier Tech şi-a exprimat în mai multe rânduri respectul pentru dreptul fiecăruia de a manifesta, atât timp cât acestea proteste rămân pașnice și nu compromit siguranța plutonului”, a transmis echipa printr-un comunicat, conform eurosport.ro.

Reacția organizatorilor: „Situaţia nu este uşoară”

Înainte de anunțul echipei israeliene, directorul tehnic al cursei, Kiko Garcia, declarase o soluție pentru oprirea protestelor ar fi excluderea Israel Premier Tech.

„Situaţia nu este uşoară şi noi toţi putem găsi o soluţie. Pentru mine, nu e decât una singură în acest moment, aceea ca echipa Israel să realizeze că prezenţa sa aici nu creează siguranţă pentru toate celelalte”, a transmis Kiko Garcia, conform sursei citate.

Cu toate acestea, directorul tehnic al cursei a subliniat faptul că echipa nu poate fi exclusă.

„Ca organizatori, nu putem lua decizia (n.r. - de a exclude echipa), pentru că regulamentul ne obligă să lăsăm echipa să concureze.

În acest moment nu ne preocupă doar protecţia echipei Israel-Prmeier Tech, ci ne îngrijorează siguranţa tuturor”.

Protest extrem de dur anti-Israel în Turul Spaniei

Etapa a 10-a din Turul Spaniei, în regiunea Navarra, între Arguedas și Ferial Larra Belagua, a avut un final neașteptat marți.

La un moment dat, pe sectorul ce leagă Romanzado de Arbonies, mai multe persoane au găsit o cale extremă de a protesta față de Israel și de prim-ministrul său, Benjamin Netanyahu, pentru asedierea Fâșiei Gaza, lăsând în urmă zeci de mii de morți, marea majoritate civili, mulți copii și multe femei.

Au simulat uciderea copiilor din zona palestiniană, potrivit site-ului iberic Noticias de Navarra. Stăteau la marginea drumului și țineau în brațe „bebeluși” acoperiți în cearșafuri albe.

La Vuelta 2025. Protest dureros marți, în nordul Spaniei Foto: Captură TV

Mesaje pe traseu: „Netanyahu, criminalul!” și „La dracu' cu Israelul!”

Nu a fost singura manifestație anti-Israel în La Vuelta. De-a lungul celei de-a 10-a zile de Tur, au apărut scrise pe asfalt mai multe mesaje.

Două dintre ele: „Netanyahu, criminalul!” și „La dracu' cu Israelul!”.

Protest anti-Netanyahu duminică, în Barcelona. Cu premierul israelian având mâinile acoperite de sânge Foto: Imago

Plus o mulțime de steaguri palestiniene pe întregul traseu.

În special în ultimii zece kilometri, de cățărare, cea mai urmărită parte a etapei.

S-au scandat multe mesaje, inclusiv „Palestina liberă!”, conform cotidianului La Razon.

Două platforme, Yala Nafarroa și BDZ Nafarroa, s-au alăturat protestului: „Cu steagul israelian pe tricou, Israel Premier Tech reprezintă un stat care încalcă dreptul internațional de zeci de ani. Un stat care, potrivit experților, comite un genocid”.

