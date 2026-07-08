Drăgușin, primul interviu VIDEO. Fundașul român dezvăluie cum îl va ajuta în Serie A perioada petrecută la Tottenham
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Drăgușin, primul interviu VIDEO. Fundașul român dezvăluie cum îl va ajuta în Serie A perioada petrecută la Tottenham

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 23:58
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 23:58
  • Radu Drăgușin (24 de ani) a oferit primul interviu după transferul la Fiorentina. Fundașul naționalei României a vorbit despre revenirea în Serie A și despre experiența de la Tottenham
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Drăgușin s-a format în fotbalul italian, unde a debutat pentru Juventus, iar apoi a evoluat pentru Sampdoria, Salernitana și Genoa.

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Radu Drăgușin, entuziasmat după revenirea în Serie A: „Ne așteaptă un sezon mare”

„Sunt foarte fericit că sunt aici. Abia aștept să încep treaba cu băieții și să intru pe teren. Am mai venit aici de câteva ori, când eram la Genoa.

Este un oraș foarte frumos, superb. Am văzut oameni frumoși, plăcuți. Ne așteaptă un sezon mare și vrem să facem treabă bună”, a spus fundașul român.

2 meciuri
a jucat Radu Drăgușin împotriva Fiorentinei. Primul a fost în 2021, pe vremea când evolua la Sampdoria, într-o înfrângere cu 3-1, iar al doilea în 2023, când Genoa a pierdut cu 4-1

Drăgușin a vorbit și despre perioada petrecută în Premier League, la Tottenham. Fundașul român a spus că experiența din Anglia l-a ajutat pe plan profesional, dar și personal.

„A fost o experiență care m-a făcut să cresc foarte mult, atât din punct de vedere sportiv, cât și uman. Iau cu mine duelurile dure pe care le-am avut cu mulți atacanți și calitatea jucătorilor pe care i-am întâlnit acolo. Sper să pot ajuta echipa și aici”, a spus Drăgușin.

În cele două sezoane și jumătate petrecute la Tottenham, Drăgușin a bifat 48 de prezențe.

Drăgușin are foști colegi în vestiar

Drăgușin nu ajunge într-un vestiar complet necunoscut. Românul a spus că are deja mai mulți colegi cu care a mai lucrat sau pe care îi cunoaște din Italia.

„Sunt mulți. În primul rând Albert (n.r. - Gudmundsson), cu care am jucat la Genoa și cu care am o relație foarte bună.

Apoi sunt și Fagioli, Moise Kean, Luca Ranieri, cu care am jucat la Salernitana. Sunt câțiva colegi pe care îi cunosc”, a explicat fundașul.

Drăgușin a recunoscut că a vorbit cu unii dintre ei înainte de transfer: „Abia așteptam să vin aici, așa că am vorbit cu ei”.

La finalul interviului, Drăgușin le-a transmis un mesaj suporterilor Fiorentinei.

„Sunt fericit că sunt aici, abia aștept să îmbrac tricoul. Sunt sigur că vor crea o atmosferă incredibilă pe stadion. Sincer, abia aștept să încep.

Am trăit-o deja ca adversar. Acum vreau să mă simt ca acasă”, a spus acesta.

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