Lotul și staff-ul tehnic al lui Rayo Vallecano, echipă la care evoluează românul Andrei Rațiu (27 de ani), au emis un comunicat prin care se răzvrătesc împotriva conducerii clubului.

Jucătorii și staff-ul reclamă condițiile de lucru precare, lipsa unor servicii medicale adecvate și probleme grave la nivelul infrastructurii clubului.

Comunicatul a fost transmis vineri, 6 februarie. Sâmbătă, La Liga a anunțat că meciul Rayo Vallecano - Real Oviedo, programat să se dispute în acest weekend, a fost suspendat conform marca.com.

Jucătorii și antrenorii lui Rayo Vallecano se răzvrătesc împotriva conducerii

O parte importantă a comunicatului este dedicată situației de la Ciudad Deportiva, baza de pregătire a echipei.

În presezon, echipa ar fi stat aproape trei luni fără să se poată antrena pe terenurile proprii, din cauza stării foarte proaste a gazonului.

Jucătorii și staff-ul susțin că au fost nevoiți să iasă din baza clubului pentru a găsi un teren care să permită desfășurarea antrenamentelor în condiții profesioniste.

Ulterior, din cauza condițiilor meteo și a stării terenurilor, echipa ar fi fost din nou nevoită să caute soluții în afara bazei, antrenându-se pe un teren de iarbă sintetică.

Jucătorii au reclamat și starea îngrijorătoare a gazonului de pe stadionul din Vallecas, mai ales în ultima lună. Gazonul este descris ca „deficitar”, iar situația s-ar fi agravat de la o săptămână la alta.

FOTO: Imagini cu gazonul în meciul Rayo Vallecano - Osasuna 1-3

Potrivit fotbaliștilor, terenul de joc a devenit „instabil și impracticabil”, ceea ce a obligat echipa să se antreneze din nou la baza sportivă.

Jucătorii au formulat și o concluzie fermă: suprafața de joc și condițiile de antrenament nu ating „condițiile minime necesare” pentru a asigura „normalitatea de care are nevoie o echipă profesionistă din La Liga”.

La acestea se adaugă alte deficiențe ale infrastructurii folosite zilnic:

lipsa apei calde la dușuri în anumite zile,

o curățenie „nu întotdeauna adecvată”,

instalații „învechite”, care nu ar corespunde standardelor unui club de La Liga

18 este locul ocupat de Rayo Vallecano, prin care ar putea retrograda în eșalonul secund, după ce sezonul trecut a încheiat pe locul 8, poziție care i-a asigurat un loc în preliminariile Conference League

Nemulțumirile au ieșit la suprafață încă din 24 ianuarie, după meciul Rayo – Osasuna (1–3), când mai mulți fotbaliști ai gazdelor au criticat dur starea gazonului.

La Liga a anulat meciul Rayo Vallecano - Oviedo

La Liga a informat, printr-un comunicat oficial, că meciul dintre Rayo Vallecano și Real Oviedo a fost suspendat:

„Cu scopul de a proteja integritatea fizică a jucătorilor, La Liga a decis suspendarea meciului din etapa #23, care trebuia să se dispute între Rayo Vallecano și Real Oviedo pe Stadionul din Vallecas, sâmbătă, 7 februarie.

Decizia a fost luată după ce s-a constatat că, în acest moment, terenul de joc nu oferă garanțiile necesare pentru disputarea partidei în condiții de siguranță.”

Real Oviedo, „lanterna roșie” a campionatului, a reacționat rapid după anunțul suspendării.

„Clubul își exprimă solidaritatea și empatia față de lot, staff-ul tehnic și suporterii lui Rayo Vallecano, în legătură cu situația prin care trec. Real Oviedo apreciază faptul că organismele competente au ales să prioritizeze integritatea fizică și siguranța fotbaliștilor, principii de necontestat.

Cu toate acestea, această decizie reprezintă un prejudiciu evident pentru clubul nostru, atât din punct de vedere sportiv, cât și organizatoric și economic, întrucât a fost luată după efectuarea deplasării echipei, afectând totodată și suporterii noștri și reprezentanții presei care aveau în plan să asiste la partidă.

Clubul anunță că va analiza și va exercita toate acțiunile regulamentare care se impun în fața organismelor competente, cu scopul de a proteja rezultatul partidei și de a garanta condiții competitive echitabile”, a notat Oviedo, într-un comunicat.

Comunicatul emis de jucătorii lui Rayo Vallecano:

„Noi, fotbaliștii primei echipe a lui Rayo Vallecano, cu sprijinul staff-ului tehnic, dorim să transmitem într-un mod clar, unitar și responsabil, prin intermediul Asociației Fotbaliștilor Spanioli (AFE), o serie de fapte pe care considerăm necesar să le expunem pentru binele clubului.

1. Suporterii:

Suporterii lui Rayo Vallecano reprezintă un pilon fundamental și unul dintre cele mai importante atuuri ale clubului. Fidelitatea, angajamentul și sprijinul lor constant, indiferent de circumstanțe, sunt demne de admirație. Credem cu tărie că acești suporteri merită o grijă și o considerație mai mare, în acord cu ceea ce reprezintă ei pentru identitatea și istoria lui Rayo Vallecano.

2. Baza sportivă:

În timpul presezonului, lotul a petrecut aproape trei luni fără să se poată antrena la baza sportivă, din cauza stării proaste a terenurilor, fiind nevoiți să părăsim baza și să ne antrenăm pe un teren care îndeplinea condițiile necesare pentru a ne desfășura activitatea în mod profesionist.



Această situație, prelungită în timp, a afectat în mod direct munca zilnică, planificarea și normalitatea de care are nevoie o echipă profesionistă de La Liga.



Câteva luni mai târziu, din cauza condițiilor meteorologice, nu ne-am putut antrena pe terenul nostru de pregătire, fiind nevoiți să căutăm o soluție și să ne antrenăm pe un teren de gazon sintetic, în afara bazei, din cauza stării proaste a terenurilor din baza sportivă.

3. Stadionul din Vallecas și instalațiile:

În ultima lună, starea gazonului de pe Stadionul din Vallecas a fost în mod clar deficitară, o situație care s-a agravat odată cu trecerea săptămânilor și care s-a văzut atât în meciurile anterioare, cât și în situația trăită astăzi, la câteva ore înainte de disputarea unui nou meci oficial.



Un teren de joc instabil și impracticabil a obligat echipa să se antreneze în baza sportivă.



Considerăm că terenul de joc nu îndeplinește condițiile minime necesare pentru disputarea unui meci de primă ligă.

La această situație se adaugă deficiențe ale instalațiilor pe care le folosim zilnic, precum lipsa apei calde la dușuri în anumite zile, o curățenie care nu a fost întotdeauna adecvată și niște instalații învechite, care nu corespund standardelor pe care trebuie să le îndeplinească un club din La Liga pentru o desfășurare corectă a activității profesionale.

Dorim să subliniem că toate aceste aspecte au fost aduse anterior la cunoștința conducerii clubului, în diferite ocazii. Cu toate acestea, soluțiile promise și explicațiile primite până în acest moment nu au rezolvat în mod eficient o situație despre care considerăm că nu poate fi prelungită, deoarece vedem în pericol integritatea noastră fizică și condițiile noastre de muncă de bază.

Acest comunicat nu urmărește să genereze conflict și nici să distragă atenția de la meciul pe care îl jucăm sâmbătă, a cărui importanță sportivă o asumăm cu profesionalism și angajament totale. Lotul și staff-ul tehnic suntem pe deplin concentrați pe competiție și pe apărarea emblemei lui Rayo Vallecano, fiind conștienți că suntem principalii responsabili de situația sportivă actuală.

Tocmai din cauza acestui angajament considerăm că a sosit momentul să exprimăm în mod public faptul că această situație trebuie să se schimbe. A avea condiții de muncă demne și a îngriji o galerie exemplară nu reprezintă o pretenție extraordinară, ci o responsabilitate de bază a unui club care concurează în Primera División.

Avem încredere că acest comunicat va contribui la progres și la îmbunătățirea situației, în beneficiul clubului, al profesioniștilor săi și al suporterilor.

În final, dorim să ne exprimăm cel mai sincer mulțumesc față de AFE pentru munca constantă și dedicată pe care o desfășoară, precum și pentru faptul că este mereu atentă la bunăstarea și apărarea drepturilor de muncă ale fotbaliștilor.

Semnat: Prima echipă și stafful tehnic al lui Rayo Vallecano”, a notat Rayo, în comunicatul emis.

