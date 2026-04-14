Gică Popescu (58 de ani), președintele și acționarul majoritar al Farului, i-a oferit un răspuns Ciprian Marica (40 de ani) , după ultimele declarații.

i-a oferit un răspuns , după ultimele declarații. Luni, acționarul minoritar la Farul s-a plâns de faptul că nu a fost consultat cu privire la alegerea noului antrenor al echipei.

Ianis Zicu (42 de ani) și-a anunțat demisia de pe banca „marinarilor” imediat după meciul cu Hermannstadt (0-1).

Farul nu a stat mult pe gânduri și l-a numit în funcție pe Flavius Stoican, cel care era liber de contract după despărțirea de CSM Reșița.

Gică Popescu, răspuns pentru Ciprian Marica: „Voi credeți că noi ne spălăm rufele în public?”

La scurt timp după declarațiile lui Ciprian Marica, Gică Popescu a intervenit.

„Nu sunt multe de spus. Am avut o conferință de presă ieri. Voi credeți că noi ne spălăm rufele în public? Nu vom face asta. Este partenerul meu. Nu sunt probleme, totul este minunat”, a declarat Gică Popescu, conform digisport.ro.

Ianis Zicu a stat pe banca celor de la Farul Constanța în 38 de partide în acest sezon, în toate competițiile. A înregistrat 13 victorii, 10 remize și 15 înfrângeri.

În cariera de antrenor, Flavius Stoican a mai activat la Chindia Târgoviște, CS Mioveni, Dinamo București, FC Voluntari, Zimbru Chișinău, Pandurii Târgu Jiu, Politehnica Iași, Petrolul Ploiești, FC U Craiova și FC Botoșani.

Noul antrenor al Farului va debuta pe banca constănțenilor luni, 20 aprilie, în meciul cu FCSB din etapa 5 din play-out-ul Ligii 1.

Ciprian Marica, surprins de numirea lui Flavius Stoican: „Nu am știut”

În ciuda faptului că se află în conducerea clubului, fostul atacant susține că nu a fost pus în temă cu privire la alegerea noului antrenor al dobrogenilor.

De asemenea, Marica crede că Ianis Zicu a luat decizia greșită când a ales să demisioneze de la „cârma” echipei.

„Sunt la același nivel cu presa. Nu am fost consultat. Nu am luat parte la această decizie. Dacă nu aveam puțin noroc, aflam odată cu voi.

Cred că Zicu a luat o decizie greșită. Dacă lucrurile nu vor merge, totul se va sparge în capul lui. Iar dacă lucrurile vor merge, cel care vine după el își va lua toate meritele. A fost decizia lui. Nediscutată. Necântărită bine. Dar a fost decizia lui”, a declarat Marica, citat de sport.ro.

În momentul în care a fost întrebat ce poate aduce nou Flavius Stoican, Marica a replicat:

„Nu știu. Nu aș vrea să mai vorbesc despre asta. Mă rezum la a spune că nu am știut și că nu știu. Poate competențele mele nu sunt suficient de bune în ceea ce privește aceste decizii ale clubului.

Poate chiar sunt un mesaj pentru mine. Ce pot să spun e că nu mă voi opune niciodată deciziilor care aduc evoluție acestui club”, a concluzionat acționarul minoritar al dobrogenilor.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA Arad 4 31 8 FCSB 4 30 9 Botoșani 4 27 10 Oțelul 4 24 11 Csikszereda 4 23 12 Farul 4 23 13 Petrolul Ploiești 4 22 14 Unirea Slobozia 4 19 15 Hermannstadt 4 18 16 Metaloglobus 4 10

