„Câtă dreptate are Coman!” Primarul Municipiului Pitești, sprijin pentru FC Argeș: „Haideți să ajutăm echipa asta”
Publicat: 14.04.2026, ora 18:50
  • Cristian Gentea (62 de ani), primarul Municipiului Pitești, a distribuit pe rețelele de socializare declarațiile lui Dani Coman (47 de ani), președintele lui FC Argeș, după remiza cu Rapid, 0-0.

La finalul meciului din Giulești, Coman a făcut un apel public la oamenii cu bani, care să vină alături de echipă și să o ajute pe FC Argeș să se bată de la egal la egal cu formațiile care țintesc trofee.

Cristian Gentea: „Câtă dreptate are Dani Coman”

Pe pagina sa de Facebook, Primarul Municipiului Pitești a distribuit o parte a declarației lui Coman și a accentuat mesajul președintelui formației din Trivale.

„Câtă dreptate are Dani Coman!!!

Haideți să ajutăm echipa asta extraordinară și acest OM DE FOTBAL fenomenal, care a refuzat oferte impresionante, de la alte cluburi care i-au recunoscut valoarea incontestabilă, dar a preferat să vină ACASĂ, doar pentru a face performanță!”, a fost mesajul postat de Cristian Gentea.

Ce a declarat Dani Coman

Pentru a face performanță, ar fi nevoie de bani. Fotbal fără bani se face, performanță nu. Îmi doresc mai mult de la oraș, îmi doresc ca oamenii să înțeleagă că avem nevoie de ei acum, nu când se va face noul stadion.

O echipă nou-promovată, dacă a ajuns în play-off și în semifinale Cupei României, înseamnă că a făcut performanță.

Dar eu vreau să câștig trofee, îmi doresc să cresc jucători la echipă, îmi doresc să am buget pentru a aduce jucători peste nivelul celor pe care-i avem și să ne batem cu echipele care au bugete de patru-cinci ori mai mari ca ale noastre.

Trag un semnal de alarmă. Această echipă și acest oraș merită mai mult, ținând cont de istorie și de efortul pe care îl fac jucătorii, antrenorii și conducerea, merită mai mult.

Domnul primar a fost mereu alături de mine și de echipă, dar doar noi nu putem face mai mult de atât. Eu, Dani Coman, nu pot mai mult singur.

Fac asta pentru ca oamenii să înțeleagă că avem nevoie de sprijin pentru a face performanță la Pitești”, a spus Coman.

FC Argeș, susținută masiv de autoritățile locale

La începutul lunii martie, FC Argeș și-a publicat pe site-ul oficial bilanțul financiar pentru anul 2025.

În documentul aprobat chiar de Dani Coman, președintele clubului, se arată că FC Argeș a primit, anul trecut, nu mai puțin de 3,3 de milioane de euro din partea autorităților locale.

Conform bilanțului financiar pentru anul 2025, FC Argeș a avut următoarele venituri:

  • Bilete: 885,722 lei (178.000 euro)
  • Sponsorizări și publicitate: 4,595,526 lei (925.000 de euro)
  • Drepturi de difuzare: 2,523,185 lei (508.000 de euro)
  • Activități comerciale: 727,963 lei (146.500 de euro)
  • Subvenții, donații și alte venituri autorități stat/locale: 16,584,899 lei (3,3 milioane de euro)
  • Alte venituri din exploatare: 192,935 lei (39.000 de euro)

Astfel, FC Argeș a înregistrat în anul 2025 venituri totale de aproximativ 5,1 milioane de euro, cu 1,6 milioane de euro mai mult față de anul 2024.

În acest moment, piteștenii ocupă locul 5 în play-off, cu 30 de puncte.

