Cutremur în Spania! Atacantul din La Liga, condamndat la 8 ani și jumătate de închisoare pentru agresiune sexuală 

Rafa Mir (28 de ani), atacantul lui Elche, a fost condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare pentru agresiune sexuală.

Hotărârea nu este una definitivă, iar fotbalistul a anunțat că va face apel.

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În septembrie 2024, pe vremea când evolua, sub formă de împrumut, la Sevilla, de la Valencia, Mir a reținut de polițiști, fiind acuzat de o tânără de agresiune sexuală și vătămare corporale.

Procurorii solicitaseră inițial o pedeapsă de 10 ani și jumătate de închisoare.

Rafa Mir, condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare

Atacantul a continuat să evolueze în timpul anchetei. S-a întors la Valencia, dar în sezonult trecut a fost împrumutat la Elche.

Acum, Tribunalului Provincial din Valencia s-a pronunțat în cazul lui Rafa Mir și l-a condamnat pe acesta la 8 ani și jumătate de închisoare: 7 ani pentru agresiune sexuală și 18 luni pentru vătămare corporală , informează marca.com. Hotărârea nu una definitivă și mai poate fi atacată de fotbalist.

🚨🚨| BREAKING: Rafa Mir has been sentenced to 8.5 years in prison. ⚖️🇪🇸



The sentence consists of 7 years for sexual assault and 18 months for bodily harm.



[@eldiarioes] pic.twitter.com/EIrrQXegYJ — CentreGoals. (@centregoals) June 15, 2026

În plus, fotbalistul are interzis să se apropie la o distanță mai mică de 500 de metri de victimă pentru următorii zece ani și trebuie să plătească despăgubiri de 64.000 de euro.

Acesta e împărțit după cum urmează:

14.000 de euro pentru vătămare corporală

50.000 de euro pentru prejudiciul moral

În același dosar apare și numele lui Pablo Jara (32 de ani), fotbalist și prieten al lui Mir.

În cazul său, pedeapsa se ridică la doi ani de închisoare pentru agresiune sexuală și încă șase luni pentru infracțiunea împotriva integrității morale, plus o amendă, având în vedere faptele dovedite în privința unei a doua femei.

Cine este Rafa Mir

Fost junior al celebrei academii a Barcelonei, La Masia, Mir a debutat la seniori pentru Valencia.

A mai evoluat ulterior pentru Wolves, Las Palmas, Nottingham Forest, Huesca, Sevilla și Elche.

În 2021 își făcea debutul și la naționala Spaniei. A adunat 6 selecții și a marcat 3 goluri pentru „Furia Roja”.

Pe vremea când evolua pentru Sevilla a reușit să-și treacă în palmares trofeul Europa League, în 2023.

4.000.000 de euro este cota lui Rafa Mir

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