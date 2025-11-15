„Mă interesează la fel de mult ca...” Ralf Rangnick, replică arogantă după o lună! Ce a spus despre declarațiile lui Lucescu

Ralf Rangnick (67 de ani), selecționerul Austriei, i-a oferit replica lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Întrebat despre declarațiile lui Mircea Lucescu de luna trecută, când selecționerul României spusese că Austria nu l-a surprins, Ralf Rangnick a avut o replică tăioasă.

Ralf Rangnick, replică arogantă pentru Mircea Lucescu: „Mă interesează la fel de mult ca...”

„Asta mă interesează la fel de mult cât mi-ar păsa și dacă ar cădea un sac de orez la Beijing” , a spus Rangnick, conform vol.at.

În luna octombrie, România s-a impus în duelul cu Austria, scor 1-0, grație reușitei lui Virgil Ghiță din finalul partidei. Grație acestui rezultat, „tricolorii” au revenit în cursa pentru locul 2 în grupă, poziție care duce la baraj.

FOTO. Imagini de la România - Austria 1-0

