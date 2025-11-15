Tamaș, replică tăioasă Cum a reacționat după ce a văzut conferința lui Mircea Lucescu: „După mintea mea, așa aș fi făcut”

BOSNIA - ROMÂNIA. Gabi Tamaș (42 de ani) , fost internațional român, a vorbit despre conferința de presă premergătoare partidei, a lui Mircea Lucescu (80 de ani).

, fost internațional român, a vorbit despre conferința de presă premergătoare partidei, a lui Mircea Lucescu (80 de ani). Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Mircea Lucescu a susținut, vineri seară, conferința de presă premergătoare partidei de la Zenica. Selecționerul României s-a arătat iritat în mai multe rânduri, atât de întrebările jurnaliștilor români, dar și ale celor bosniaci.

BOSNIA - ROMÂNIA. Gabi Tamaș: „Eu nu mai mergeam la nicio conferință”

Cunoscut pentru stilul său extravagant, Gabriel Tamaș a văzut și el momentele care l-au nemulțumit pe Il Luce.

Fostul fundaș, care a evoluat 15 ani sub tricolor, a declarat că nu s-ar fi prezentat la conferință, dacă ar fi fost în locul lui Mircea Lucescu.

„Eu, după mintea mea, dacă eram nea Mircea acum, nu mai mergeam la nicio conferință. Eu mă gândeam doar la meci. Ce, nu pot să-l trimit pe secund?

Stres, nervi și emoții are și nea Mircea, indiferent de vârsta pe care o are. Toți am vrut să se întoarcă la echipa națională”, a declarat Tamaș, citat de digisport.ro

67 de selecții și 3 goluri a bifat Gabi Tamaș pentru naționala României, în perioada 2003 - 2018

VIDEO. Conferința de presă a lui Mircea Lucescu, înaintea meciului cu Bosnia

Lotul României pentru meciul cu Bosnia:

Portari: Ionuț Radu, Târnovanu, Aioani

Ionuț Radu, Târnovanu, Aioani Fundași: Rațiu, Racovițan, Rus, Ghiță, Chipciu, Screciu, Eissat

Rațiu, Racovițan, Rus, Ghiță, Chipciu, Screciu, Eissat Mijlocași: Marius Marin, Ianis Hagi, Bancu, Răzvan Marin, Petrila, Dragomir, Sorescu

Marius Marin, Ianis Hagi, Bancu, Răzvan Marin, Petrila, Dragomir, Sorescu Atacanți: Drăguș, Bîrligea, Mihăilă, Miculescu, Florin Tănase, Man

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0

