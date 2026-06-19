Cauza fracturii înfiorătoare Un doctor american are altă explicație a accidentării grave a lui Kone + Drama copilăriei canadianului +26 foto
Primul moment de după impact: urletul de durere al lui Kone și piciorul răsucit îngrozitor din cauza fracturii. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Cauza fracturii înfiorătoare Un doctor american are altă explicație a accidentării grave a lui Kone + Drama copilăriei canadianului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.06.2026, ora 14:00
alt-text Actualizat: 19.06.2026, ora 14:00
  • Ismael Kone, 24 de ani, va sta șase luni după fractura de tibie și peroneu suferită în timpul meciului Canada - Qatar 6-0, în grupa B a Campionatului Mondial. 
  • Mijlocașul canadian a fost lovit din spate de qatarezul Assim Madibo, dar un medic ortoped american susține că piciorul stâng al lui Kone a cedat neașteptat. Ce explicație are. 
  • Când și cum a ajuns Kone în Canada din țara natală, Cote d‘Ivoire.  Suferință fără un părinte.
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Pentru Ismael Kone, Campionatul Mondial s-a încheiat în al doilea meci, Canada - Qatar 6-0. Acasă, în țara sa, la Vancouver.

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În minutul 51, mijlocașul a fost faultat lângă tușă de Assim Madibo. Qatarezul încerca să-l deposeze din spate, dar l-a lovit direct în piciorul stâng, la jumătatea gambei, provocându-i o accidentare înfiorătoare.

Kone a suferit o fractură de tibie și peroneu după tacklingul lui Madibo

Kone a urlat de durere. Când și-a privit piciorul, a realizat că e foarte grav. Partea inferioară a gambei îi atârna în altă direcție.

Toți cei din jur, și colegi, și adversari, s-au speriat. Unii au plâns, lui Madibo nu-i venea să creadă ce rău făcuse cu tacklingul său (a primit cartonaș roșu; Qatar a avut doi eliminați joi seară). Ulterior, și-a cerut scuze în vestiarul gazdelor.

Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1
Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (26 imagini)

Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1 Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1 Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1 Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1 Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1
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Jucătorului canadian i s-a dat Penthrox, un analgezic cu acțiune rapidă. A fost luat pe targă și transportat de urgență cu ambulanța la spital.

Suferise o fractură de tibie și peroneu. Operat, va sta între 4 și 6 luni înainte să poată evolua din nou pentru Sassuolo și naționala Canadei.

Coechipierul Moise Bombito l-a vizitat la spital și Ismael a găsit puterea să zâmbească.

Ismael Kone și Moise Bombito, la spital. Foto: InstaStory Ismael Kone și Moise Bombito, la spital. Foto: InstaStory
Ismael Kone și Moise Bombito, la spital. Foto: InstaStory

Fractură patologică? „Pe os slăbit, fractura se declanșează mai ușor”

Doctorul american Jesse Morse, specialist în ortopedie și medicină sportivă, crede că alta ar putea fi cauza unei leziuni de o asemenea magnitudine, nu atacul lui Madibo.

„De obicei, o astfel de lovitură nu duce la o fractură de tibie și peroneu”, a comentat expertul din Miami pe X.

Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1
Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (26 imagini)

Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1 Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1 Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1 Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1 Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1
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Suspectează o fractură patologică, leziune ce apare în urma unui traumatism minor pe fondul unui os deja slăbit de o afecțiune.

„Se întâmplă în mod obișnuit când există o cauză ascunsă, precum o tumoră, infecție sau o afecțiune osoasă metabolică. Pe os slăbit, fractura se declanșează mai ușor”, a avertizat Morse.

Kone a plecat doar cu mama în Canada, la 7 ani. A crescut fără tată, rămas în Cote d’Ivoire

Kone, în vârstă de 24 de ani, a avut o copilărie dramatică. Născut la Abidjan, capitala Cote d’Ivoire, a părăsit țara natală când era mic, la doar 7 ani, în condiții traumatizante.

În 2010, părinții au luat o decizie radicală. Mama a plecat cu copilul în Canada, în timp ce tatăl a rămas la Abidjan. Și Suzanne l-a crescut singură la Montreal.

Ismael Kone, pe targă, mulțumindu-le spectatorilor pentru susținere. Foto: Imago Ismael Kone, pe targă, mulțumindu-le spectatorilor pentru susținere. Foto: Imago
Ismael Kone, pe targă, mulțumindu-le spectatorilor pentru susținere. Foto: Imago

„Am venit aici când eram doar un copil, numai eu și mama, încercând să ne construim o viață”, și-a amintit Ismael într-un interviu pentru OneSoccer.

„Totul era diferit: cultura, oamenii, vremea, frigul, totul era altfel pentru un copil venit din Africa”.

Kone a simțit însă că „Montreal m-a primit cu brațele deschise, de aceea, sunt recunoscător și mândru să spun că sunt din Montreal, că sunt canadian”.

Suzanne a fost lângă Ismael și la spital

Mama lui, Suzanne, a fost prima alături de el și la spital. Este cea care i-a dat mereu putere în clipele dificile ale vieții.

La națională, toți sunt cu gândul la Ismael. I-au dedicat victoria și vor să joace de acum pentru el la Mondial. Visul lui e și al lor.

Au participat împreună la CM 2022. Au pierdut atunci, în Qatar, toate cele trei meciuri din grupă. Acum, acasă, au oferit Canadei primul punct (1-1 cu Bosnia) și prima victorie (6-0 cu Qatar) la turneul final.

42 de selecții
are Ismael Kone la naționala Canadei, pentru care a debutat pe 25 martie 2022 (a înscris 4 goluri)

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