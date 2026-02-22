Amenzi după derby Sancțiuni aspre aplicate de Jandarmerie la finalul partidei Rapid - Dinamo 2-1 +31 foto
Amenzi după derby Sancțiuni aspre aplicate de Jandarmerie la finalul partidei Rapid - Dinamo 2-1

Ștefan Neda
Publicat: 22.02.2026, ora 09:46
Actualizat: 22.02.2026, ora 09:46
  • Rapid - Dinamo 2-1. Derby-ul etapei #28 nu a fost ferit de probleme, iar acestea au fost urmate de sancțiuni aplicate de forțele de ordine.

Jandarmeria Română a anunțat o serie de amenzi atât la nivel de organizare, cât și interdicții în rândul unor suporteri care au fost prezenți pe stadion.

Rapid - Dinamo 2-1. Sancțiuni de peste 34.000 de lei după derby

La finalul partidei de pe Arena Națională, clubul organizator (Rapid) s-a ales cu o amendă de 10.000 de lei, iar Jandarmeria a impus și 16 interdicții pentru fani, pe o periodată de 6 sau 12 luni.

„Referință meci de fotbal FC Rapid București - FC Dinamo București. Măsuri dispuse cu ocazia partidei:

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive, un act de sesizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 143 din 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și un act de sesizare în conformitate cu prevederile art. 375 din Codul Penal al României.

Totodată, jandarmii au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 34.125 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, o sancţiune contravențională, în valoare de 10.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare de 15.000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 16 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni sau 1 an.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

În fınal, dorim să mulțumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, se arată în comunicatul emis de Jandarmerie.

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (31 imagini)

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+31 Foto
După victoria din derby, Rapid și-a asigurat matematic prezența în play-off și a egalat-o pe Dinamo la numărul de puncte, ambele fiind la doar un punct în spatele liderului U Craiova, care are un meci mai puțin disputat.

VIDEO. Golul marcat de Daniel Paraschiv

