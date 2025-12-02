UTA Arad - FCSB. Campioana României va evolua în etapa #2 din Cupă cu un prim „11” improvizat.

FCSB s-a impus în prima etapă la Bistrița, scor 3-1, iar un rezultat pozitiv obținut miercuri la Arad ar duce campioana mai aproape de faza sferturilor de finală în Cupa României.

UTA Arad - FCSB. Campioana a lăsat titularii la București

Patronul Gigi Becali transmitea luni că va odihni titularii de bază la această partidă, pentru derby-ul cu Dinamo, programat sâmbătă, de la 20:30.

Iar acesta s-ar fi ținut de cuvânt! Fanatik scrie că cei mai importanți jucători au rămas la București, printre care: Ștefan Târnovanu, Valentin Crețu, Daniel Graovac, Siyabonga Ngezana, Mihai Lixandru, Risto Radunovic, Adrian Șut, Florin Tănase, David Miculescu, Darius Olaru, Juri Cisotti, Mihai Toma, Alexandru Stoian și Daniel Bîrligea.

Cum ar putea arăta FCSB la Arad:

Zima - Pantea, Chiricheș, Dăncuș, Kiki - Alhassan, Edjouma - D. Colibășanu, O. Popescu, Politic - Thiam

Declarațiile făcute de Gigi Becali: „Rezervele de aia sunt fotbaliști la FCSB, să câștige”

„Baba Alhassan va juca în Cupă, cu UTA. Chiricheș va primi o funcție la club dacă vrea, cum vrea, nu știu ce o să fie. Dar stai să vedem, că poate îl mai folosim. O să joace acum, în Cupă. Nu o să fie pe teren niciun titular, nici nu pleacă acolo.

Mă interesează Cupa, dar o iau cu rezervele. Titularii nici nu vor merge la Arad, rămân la București, să se odihnească. Toți! Vom juca împotriva celor de la UTA cu toate rezervele, inclusiv Chiricheș.

Meciul cu UTA e foarte important, dar rezervele de aia sunt fotbaliști la FCSB, ca să câștige”, a spus Gigi Becali.

