Gol rar în Liga 1 FOTO. Fază ca-n jocurile video la reușita Rapidului » Portarul Aioani a pasat decisiv!

Rapid - Csikszereda. Constantin Grameni (23 de ani) a fost autorul unui gol inedit în partida din etapa #18.

Mijlocașul a înscris la capătul unei acțiuni inițiate chiar de către portarul Marian Aioani.

Rapid caută să se revanșeze în fața propriilor suporteri în această, după eșecul drastic suferit în fața celor de la CFR Cluj, scor 0-3, în etapa precedentă.

Rapid - Csikszereda. Gol de senzație reușit de Grameni

Din dorința de a-și consolida poziția de lider în clasamentul Ligii 1, giuleștenii au deschis scorul repede, în minutul 10.

Leo Bolgado a repus din 6 metri, cu o pasă scurtă spre portarul Aioani. Acesta l-a lansat incredibil pe Constantin Grameni, care a plecat din propria jumătate de teren și a reușit să nu fie surprins în ofsaid.

Mijlocașul a scăpat singur spre poarta lui Pap și l-a executat pe acesta cu un șut plasat, la colțul lung.

Ulterior, la capătul unui contraatac spectaculos, Rapid și-a dublat avantajul prin reușita lui Alex Dobre, în minutul 27.

