„O formă de apreciere” Ce spune Andrei Nicolescu despre interesul FRF pentru Kopic » Care e situația contractuală cu Dinamo

Andrei Nicolescu (49 de ani) a comentat situația lui Zeljko Kopic, inclus pe o listă cu posibile variante de înlocuitori pentru Mircea Lucescu, anul viitor.

Oficialul „alb-roșiilor” a venit și cu detalii despre situația contractuală dintre tehnician și club.

Zeljko Kopic s-a bucurat de multiple aprecieri în fotbalul românesc, pentru rezultatele obținute cu Dinamo în ultimele două sezoane, iar acum ar fi intrat inclusiv în atenția FRF pentru postul de selecționer al naționalei.

Andrei Nicolescu: „Avem un contract pe trei ani, fără clauză de reziliere”

„O văd ca pe o formă de apreciere, adică atât timp cât nu știu de unde a ieșit discuția sau cine a creat-o... Nu știu dacă la Federație există discuția asta, dar, dacă e în spațiul public, eu o văd că pe o formă de apreciere pentru ceea ce face el”, a declarat Nicolescu, la Prima Sport.

Întrebat care este situația contractuală a lui Kopic, în eventualitatea unei astfel de plecări, președintele „câinilor” a răspuns:

„N-am ajuns la nicio discuție de genul asta, dar noi avem un contract pe trei ani, fără clauză de reziliere. E foarte important ce face el aici, cum se simte el aici, ce construim împreună.

Dacă o să aibă alt proiect, e vorba de cât de mult crede în proiectul respectiv, adică nu ne-am pus niciodată problema că s-ar întâmpla asta și să ne protejam cu vreo clauză. Noi ne-am înțeles să construim ceva pe patru ani”.

Joi, lagazzetta.ro scris că oficialii Federației Naționale de Fotbal au creat o listă scurtă cu posibili înlocuitori ai lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer al echipei naționale. Totul depinde de ce vor face „tricolorii” în barajul pentru calificarea la CM 2026.

Pe această listă scurtă s-ar regăsi foști selecționeri Edward Iordănescu și Mirel Rădoi, dar și Zeljko Kopic, antrenorului lui Dinamo.

Turcia - România, la barajul pentru CM 2026

Naționala pregătită de Mircea Lucescu va întâlni Turcia în deplasare, în semifinalele barajului pentru Campionatul Mondial din 2026.

Partida va avea loc pe 26 martie 2026, de la 19:00, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Prima TV.

Câștigătoarea duelului din semifinale va juca pe terenul învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Acea partidă va avea loc pe 31 martie.

Campionatul Mondial se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, în Statele Unite, Mexic și Canada.

Vineri, 5 decembrie (19:00, ora României), va avea loc tragerea la sorți a grupelor Mondialului din 2026.

Dacă va reuși să obțină calificarea la turneul final, atunci România va face parte din urna a patra valorică.

Urnele valorice pentru tragerea la sorți:

URNA 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania

Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania URNA 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia

Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia URNA 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud URNA 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off-urile Europene A, B, C (posibil România) și D, Play-off-urile inter-continentale 1 și 2

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - România

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

