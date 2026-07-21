Alin Dobrosavlevici (31 de ani), fundașul lui Sepsi, și-a asumat o parte din vina pentru eșecul suferit în Giulești, 0-1 cu Rapid, în prima etapă a noului sezon de Liga 1.

Eliminat în minutul 54, stoperul covăsnenilor a explicat faza care a lăsat-o pe Sepsi în inferioritate numerică.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Rapid a câștigat prin golul marcat de Alexandru Pașcanu în minutul 88. Sepsi rezistase mai bine de o jumătate de oră în zece oameni, după ce arbitrul Adrian Cojocaru i-a arătat direct cartonașul roșu lui Dobrosavlevici pentru un fault asupra lui Borisav Burmaz.

Alin Dobrosavlevici: „Am făcut o greșeală și asta a influențat jocul”

„Nu am reușit să scoatem nimic. Și din vina mea, din păcate. Am făcut o greșeală și asta a influențat jocul.

Nici nu este atât de important punctul meu de vedere. Intenția mea a fost să mă întorc și să joc spre portarul meu, ca să putem ține mingea în posesia noastră. De acolo, ne-am împiedicat, iar arbitrul a decis că am făcut fault. Asta a fost decizia, nu o pot schimba.

Este prima etapă, dar era important să începem cu puncte. Sperăm să învățăm din greșelile pe care le-am făcut în acest meci și să fim din ce în ce mai bine”, a spus Alin Dobrosavlevici.

Întrebat și despre prestația Rapidului, Dobrosavlevici a evitat să vorbească despre jocul adversarei, care a reușit un singur gol în superioritate numerică.

„Nu sunt în măsură să comentez despre Rapid, ei știu ce au de făcut. Poate este și prima etapă, nu poți judeca o echipă acum, poate lucrurile nu s-au așezat încă. Asta este problema lor.

Obiectivul nostru este să ne salvăm de la retrogradare anul acesta. Ca în orice campionat, va fi greu, se va juca până în ultima etapă. Sperăm să facem față și să ne îndeplinim obiectivul cu brio”, a mai spus fundașul lui Sepsi.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport