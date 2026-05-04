Rapid - CFR Cluj. Mult timp vazută printre favoritele la titlu în acest sezon, Rapid încheie campionatul departe de obiectivul inițial, fiind nevoită să se mulțumească doar cu lupta pentru locul 3 sau pentru barajul de calificare în cupele europene.

Pe lângă rezultatele sub așteptări, clubul traversează și o perioadă tensionată, marcată de un conflict deschis cu suporterii.

FOTO. Protest în Giulești! Cum s-a prezentat galeria Rapidului cu CFR: doi jucători fluierați copios

Fanii giuleștenilor s-au ținut de cuvânt și au pus în aplicare protestul anunțat la finalul lunii trecute. Galeria este prezentă la meciuri doar simbolic: nu mai afișează bannere, nu mai flutură steaguri și mai creează atmosfera obișnuită din tribune doar parțial, prin cântece.

„Având în vedere situația actuală din cadrul clubului Rapid București, marcată de lipsa de profesionalism din partea conducerii, lipsa de implicare și absența rezultatelor, precum și atitudinea delăsătoare a unor jucători, care ajung să influențeze vestiarul și schimbările de antrenori în funcție de propriile interese, Peluza Nord Rapid nu poate rămâne indiferentă.

În semn de protest față de aceste derapaje grave și în formă continuă, care pătează istoria și afectează identitatea și performanța clubului, Peluza Nord Rapid anunță că va fi prezentă la meciuri până la finalul sezonului doar pentru a face act de prezență.

Pe durata acestor partide: nu vor fi afișate bannere; nu vor fi fluturate steaguri.

Această formă de protest reflectă exact atitudinea pe care conducerea o manifestă în birouri și jucătorii pe teren: prezență fără implicare, fără responsabilitate și fără rezultate.

Rapid înseamnă mai mult decât atât! Iar până când acest lucru va fi înțeles și respectat de toți cei implicați, poziția noastră rămâne fermă”, a fost mesajul transmis de Peluza Nord.

Mai puțini fani decât de obicei

Efectele protestului s-au văzut și în tribune. La meciul de luni seară din Giulești au fost prezenți în jur de 7.000 de suporteri, puțin peste jumătate din media obișnuită la partidele disputate acasă de Rapid.

Iar nemulțumirea fanilor s-a resimțit încă de la prezentarea echipelor. Portarul Aioani și Alex Dobre au fost huiduiți puternic în momentul în care crainicul stadionului le-a rostit numele, semn clar că relația dintre suporteri și o parte dintre jucători este complet deteriorată.

