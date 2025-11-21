EHF European League Rapid, Corona Brașov și Minaur Baia Mare și-au aflat adversarele din grupe

Rapid, Corona Brașov și Minaur Baia Mare au aflat cu cine se vor duela în grupele EHF European League la feminin.

Printre cele 16 echipe calificate, trei sunt din România: Rapid, Minaur Baia Mare (venite din calificări) și Corona Brașov, acceptată direct în această fază a competiției, fiind vicecampioana României.

Rapid a fost repartizată în grupa C, alături de Ternes Bergen (Norvegia), Lokomotiva Zagreb (Croația) și VFL Oldenburg (Germania).

Cap de serie la tragerea la sorți, Corona Brașov va juca în Grupa D, cu Viborg HK (Danemarca), JDA Bourgogne Dijon Handball (Franța) şi KGHM MKS Zaglebie Lubin (Polonia).

Minaur Baia Mare va face parte din Grupa A, alături de Thuringer (Germania, deținătoarea trofeului), Mosonmagyarovari (Ungaria) și Larvik (Norvegia).

Nykobing (Danemarca), HSG Blomberg-Lippe (Germania), MOL Esztergom (Ungaria) şi Chambray Touraine Handball (Franța) sunt echipele care fac parte din Grupa B.

Cele șase meciuri din faza grupelor se vor desfășura în intervalul 10 ianuarie - 22 februarie, iar primele două clasate din cele patru grupe se vor califica în sferturile de finală ale competiției.

Ulterior, câștigătoarele vor merge în Final Four, turneu ce va avea loc în perioada 16-17 mai.

