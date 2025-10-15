Rapid a obținut ce a vrut Unde se joacă meciul cu CSC Dumbrăvița din Cupa României
Rapid a obținut ce a vrut Unde se joacă meciul cu CSC Dumbrăvița din Cupa României

  • CSC Dumbrăvița - Rapid, partidă din prima etapă a Cupei României, programată inițial pe terenul formației din Liga 2, se va disputa pe stadionul „Giulești”, din Capitală.
  • Partida este programată joi, 30 octombrie, cu începere de la ora 21:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rapid a optat prima pentru această schimbare. La începutul aceste luni, Dan Șucu, era pregătit să suporte toate costurile de transport si cazare ale celor de la CSC Dumbrăvița pentru ca partida să se joace în Giulești.

CSC Dumbrăvița - Rapid se joacă pe Giulești

Acum, cele două echipe au bătut palma, iar Rapid a anunțat că partida din prima etapă a Cupei României va avea loc pe stadionul din Capitală.

„Meciul cu CSC Dumbrăvița din Cupa României se joacă pe Giulești!

Joi, 30 octombrie 21:00

Mai multe detalii în zilele următoare” a anunțat Rapid pe rețelele de socializare.

Nu este prima dată când CSC Dumbrăvița ar evolua în calitate de gazdă pe Giulești.

Un scenariu identic a avut loc în anul 2022, când cele două se întâlneau tot în Cupa României.

Atunci, Rapid se impunea categoric, scor 4-1.

Ambele echipe vor fi ajutate de acest lucru. La doar câteva zile după confruntarea din Giulești, bănățenii merg în Ghencea pentru duel cu Steaua, din etapa #12 din Liga 2.

De partea cealaltă, Rapid evită o deplasare lungă și obositoare la Dumbrăvița și va câștiga mai mult timp de odihnă pentru derby-ul cu Universitatea Craiova, de pe „Ion Oblemenco”, programat în etapa #15 din Liga 1.

Craiova a mutat și ea meciul cu Sănătatea Cluj

La fel ca Rapid, Universitatea Craiova a anunțat și ea că meciul cu Sănătatea Cluj va avea loc pe stadionul „Ion Oblemenco”, după ce inițial era programat pe terenul formației din Liga 3.

„Meciul din Cupa României cu Sănătatea Cluj se va disputa pe Stadionul “Ion Oblemenco”, a anunțat Craiova pe Facebook.

Partida este programată, miercuri, 29 octombrie, de la ora 18:30.

Programul primei etape din Cupa României

CFR Cluj, câștigătoarea Cupei României în sezonul 2024/2025, va juca în prima etapă cu CSM Slatina, formație din Liga 2.

FCSB, campioana României, o va întâlni în deplasare pe Gloria Bistrița.

Primele două clasate din fiecare grupă merg în sferturile de finală, iar câștigătoarele grupelor beneficiază de avantajul terenului propriu.

  • CSM Slatina - CFR Cluj (grupa A)
  • CSC Dumbrăvița - Rapid (grupa A)
  • Metaloglobus - Argeș (grupa A)
  • CS Sănătatea - CSU Craiova (grupa B)
  • Gloria Bistrița - FCSB (grupa B)
  • UTA - Petrolul (grupa B)
  • Metalul Buzău - U Cluj (grupa C)
  • Sporting Liești - Oțelul Galați (grupa C)
  • Csikszereda - Sepsi (grupa C)
  • CS Dinamo - FC Dinamo (grupa D)
  • Concordia Chiajna - Hermannstadt (grupa D)
  • Botoșani - Farul (grupa D)

Programul fazelor finale din Cupa României:

  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026

Cum arată grupele Cupei României

  • Grupa A: CFR Cluj, Rapid, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina
  • Grupa B: Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul Ploiești, UTA Arad, CS Gloria Bistrița, CS Sănătatea Cluj
  • Grupa C: U Cluj, Oțelul Galați, Sepsi OSK, Csikszereda, Sporting Liești, Metalul Buzău
  • Grupa D: FC Dinamo, Hermannstadt, Farul Constanța, FC Botoșani, Concordia Chiajna, CS Dinamo

