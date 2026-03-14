RAPID - DINAMO 3-2. S-a declanșat bucuria în Giulești! Cum au petrecut jucătorii și suporterii după ce Rapidul a urcat pe primul loc în play-off.

După ce a revenit de două ori și a marcat golul victoriei pe final, Rapid a urcat pe prima poziție a campionatului, profitând de înfrângerea Universității Craiova cu FC Argeș.

RAPID - DINAMO. Bucuria giuleștenilor de la finalul meciului

După ce Istvan Kovacs a fluierat sfârșitul meciului, bucuria s-a declanșat în Giulești, acolo unde jucătorii și staff-ul au petrecut minute în șir alături de suporteri.

Elevii și colaboratorii lui Gâlcă s-au strâns în cerc la mijlocul terenului, acolo unde au dat startul bucuriei.

Apoi, aceștia s-au îndreptat spre peluză, acolo unde, împreună cu suporterii, au cântat minute în șir, celebrând atât victoria contra rivalei din oraș, dar și revenirea pe primul loc în Liga 1, poziție pe care Rapid s-a aflat timp de multe etape în acest sezon.

VIDEO. Golul marcat de Claudiu Petrila în Rapid - Dinamo 3-2

