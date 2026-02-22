Sărbătoare în vestiar FOTO. Cum au celebrat jucătorii de la Rapid după succesul contra rivalei Dinamo

Rapid - Dinamo 2-1. Giuleștenii au depășit forma slabă din ultimele etape și s-au impus în derby-ul cu formația lui Zeljko Kopic, pentru a doua oară în acest sezon.

Bucuria începută pe gazon de elevii lui Costel Gâlcă a continuat și în fața suporterilor, iar apoi sărbătoarea s-a extins și în vestiar.

Rapid - Dinamo 2-1 . Sărbătoare cu pizza în vestiar după victoria din derby

Rapid s-a impus duminică seara în derby-ul rundei #28, după golurile marcate Andrei Borza și Daniel Paraschiv, în prima repriză.

Giuleștenii au rezistat în fața unui adversar mult mai prezent în atac și care a avut o posesie de 74%, bifând un succes extrem de important în ceea ce se anunță a fi o luptă strânsă pentru titlu.

Golul „câinilor” a fost marcat de Opruț în minutul 90+6, însă a fost prea târziu pentru a mai obține vreun punct în fața rapidiștilor, care au sărbătorit victoria în fața suporterilor.

Ulterior, petrecerea s-a mutat în vestiar, unde elevii lui Costel Gâlcă au sărbătorit succesul cu pizza, alături de cei din staff.

Cu cele trei puncte acumulate duminică seara, Rapid și-a asigurat matematic prezența în play-off și a egalat-o pe Dinamo la numărul de puncte, ambele fiind la doar un punct în spatele liderului U Craiova, care are un meci mai puțin disputat.

VIDEO. Golul marcat de Daniel Paraschiv în Rapid - Dinamo 2-1

