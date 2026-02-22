Criticat aspru de gloria lui Dinamo Eroul „câinilor” din meciul cu FCSB, luat la țintă după derby-ul cu Rapid: „Pe vremea mea era o vorbă” +31 foto
Rapid - Dinamo/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

Criticat aspru de gloria lui Dinamo Eroul „câinilor” din meciul cu FCSB, luat la țintă după derby-ul cu Rapid: „Pe vremea mea era o vorbă”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.02.2026, ora 09:50
alt-text Actualizat: 22.02.2026, ora 09:50
  • RAPID - DINAMO 2-1. Claudiu Vaișcovici (63 de ani), legendarul atacant al „câinilor” a criticat prestația lui Danny Armstrong (28 de ani).

Aflat a debut în calitate de expert TV al postului Prima Sport, Vaișcovici a analizat prestația formației antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani).

RAPID - DINAMO 2-1. Danny Armstrong, criticat aspru de Claudiu Vaișcovici: „Pe vremea mea era o vorbă”

Legendarul atacant al formației din „Ștefan cel Mare” din perioda 1987 - 1990 s-a arătat deranjat de prestația lui Danny Armstrong.

Vaișcovici susține că singurul motiv pentru care scoțianul a mai rămas la Dinamo este reprezentat de hattrick-ul reușit în meciul tur al duelului cu FCSB (4-3).

„Nu prea mă încântă. A luat ochii cu golurile alea cu FCSB şi de acolo (n.r. nu a mai jucat la același nivel).

Pe vremea mea era o vorbă. «Să joci bine primele două etape ca să prinzi echipa şi ultimele două ca să nu te dea afară».

Cam aşa şi cu băiatul ăsta. A dat golurile alea trei cu FCSB şi trăieşte cu ele. Nu mi se pare de Dinamo, dar Kopic tot face schimbări şi mai trebuie să joace.

Cred că trebuie nişte jucători de valoare mai ridicată, dacă vrem campionatul”, a declarat Vaişcovici, potrivit Prima Sport, citat de orangesport.ro.

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Cifrele lui Danny Armstrong la Dinamo

Ajuns gratis la Dinamo în vara anului 2025, după despărțirea de Kilmarnock (Scoția), Armstrong a adunat 28 de meciuri sub comanda lui Kopic.

5 goluri
a reușit scoțianul în tricoul lui Dinamo, la care a mai adăugat și 6 pase decisive. Ultima sa reușită datează din 30 ianuarie, atunci când înscria în remiza cu Petrolul, scor 1-1

dinamo rapid danny armstrong claudiu vaiscovici
