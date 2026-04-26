DINAMO - RAPID 3-1. Suporterii rapidiști nu și-au iertat jucătorii după înfrângerea de pe Arena Națională.

Fluierături, huiduieli și multe scandări împotriva lor. Și ironii: „Să vină banii la băieți!”.

De-abia se terminase meciul de duminică seară, pe Arena Națională.

Fanii dinamoviști erau fericiți, după 3-1 cu Rapid, prima victorie după 11 ani.

Galeria Rapidului, spre jucători: „Să vină banii, să vină banii la băieți!”

În schimb, cei rapidiști erau în culmea furiei. Și le-au arătat starea lor propriilor jucători.

În momentul în care vișiniii lui Costel Gâlcă au vrut să se apropie de peluza Giuleștiului, galeria a explodat:

„Rușine, rușine, rușine să vă fie!”.

Și era doar începutul. „Plecați cu toții din Giulești!”. Repetat. Apoi, la fel, de mai multe ori, „Afară din Giulești”.

Plus o ironie: „Să vină banii, să vină banii la băieți!”. O dată, de două ori, de trei ori.

PCH i-a scandat numele lui Zeljko Kopic

În partea cealaltă, dinamoviștii cântau cu jucătorii. Nu doar atât. I-au scandat repetat numele lui Zeljko Kopic.

Jucătorii s-au apropiat mai mult de peluză când PCH a început să strige: „M... Steaua, m... Steaua”. Apoi, alb-roșii s-au mutat la Sud Dinamo.

VIDEO. Golul marcat de Cîrjan în Dinamo - Rapid 3-1

