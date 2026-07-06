„Cele mai urâte” Fanii Rapidului, reacții vehemente după prezentarea noilor echipamente: „Chiar așa de sărac e Șucu?”

Fanii Rapidului au reacționat vehement, după ce giuleștenii și-au prezentat noile echipamente pentru următorul sezon.

Un tricou costă 370 de lei.

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Giuleștenii nu vor avea un tricou de bază în acest sezon, ci vor folosi trei modele pe parcursul anului, pentru că „Rapid este peste tot acasă”, spun oficialii.

Două tricouri pentru jucătorii de câmp - unul în dungi alb-vișinii cu sigla stilizată, plus unul mov cu litera „R” în loc de emblemă - și unul de portari, verde cu sigla clasică, au fost prezentate azi.

Un alt tricou de joc, vișiniu, cu sigla obișnuită, va fi prezentat ulterior.

Fanii Rapidului au răbufnit după prezentarea noilor echipamente

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, iar cei mai mulți și-au exprimat dezamăgirea în mediul online, cu privire la noile echipamente ale favoriților:

„Cred că sunt cele mai urâte echipamente din ultimii 20 de ani”.

„Ce gunoaie de echipamente, suntem la circ?”

„Cam urâte tricourile”

„Aoleu! Ce echipamente urâte”

„Groaznic”

Rapid și-a schimbat și sponsorul principal. Începând cu noul sezon locul fostului partener a fost luat de Napoleon Games, brand de pariuri deținut tot de Superbet, sponsor principal al giuleștenilor în precedentele sezoane petrecute în Liga 1.

Nici acest lucru nu le-a picat bine fanilor, care au lansat atacuri la adresa lui Dan Șucu (63 de ani), patronul formației din Giulești.

„Nu se putea fără pariuri sportive?”

„Văd că ne-am bătut gura degeaba anul trecut cu sponsorii de genul. Chiar așa de sărac e Șucu de e nevoit să apeleze la cazinouri să-i sponsorizeze echipa, ori așa e moda în Liga 1?”

„Îl aveți pe Șucu patron, dar în loc să fie Mobexpert sponsor principal, e un casino online necunoscut pe care l-a făcut Superbet. Destul de ciudat”

„Așteptăm anul următor să cumpărăm tricouri, poate îl fac pe Napoleon mai mare, să ocupe tot tricoul. Nu are rost să mai avem siglă, ne putem numi FC Napoleon”

„Imediat ne băgați și niște aparate în peluză”

De precizat că administratorii pagini de Facebook a giuleștenilor au șters mai multe comentari negative.

370 de lei costă noile echipamente ale Rapidului

Există și reacții pozitive

În ciuda reacțiilor ostile, au existat și păreri pozitive după evenimentul din această seară.

„Foarte șmechere! Stilul ăsta retro mi se pare foarte reușit și, poate e o opinie nepopulară, dar mie chiar îmi place că s-a renunțat la stemă”

„Cel mai frumos tricou din Superliga”

„M-a luat pe nepregătite echipamentul verde. În schimb, vișiniul e cel mai top. Hai cu ele la vânzare”

„Bestial! Cel mai frumos din ultimii 25 de ani! Abia aștept să-l pună la vânzare”

„Cel mai frumos tricou de multă vreme încoace. Tradiția și identitatea frumos îmbinate într-un tricou care mi se pare că ne reprezintă. Așa da!”

În prezent, formația antrenată de Daniel Pancu se află în cantonamentul din Austria, unde mai are de disputat două meciuri amicale:

8 iulie: Rapid - FC Kosice (Slovacia).

9 iulie: Rapid - Slovan Liberec (Cehia).

Rapid va debuta în noul sezon luni, 20 iulie, când va înfrunta Sepsi pe teren propriu. Partida se va disputa cu începere de la ora 21:30.

VIDEO. Discursul lui Dan Șucu la lansarea noilor echipamente

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