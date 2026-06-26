 Rapid vrea să facă 6 transferuri VIDEO. Anunțul făcut de Victor Angelescu: „Suntem în negocieri. O să fie schimbări” +44 foto
Victor Angelescu
Superliga

Rapid vrea să facă 6 transferuri VIDEO. Anunțul făcut de Victor Angelescu: „Suntem în negocieri. O să fie schimbări”

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 18:41
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 18:41
  • Victor Angelescu (41 de ani), președinte și acționar minoritar la Rapid, s-a declarat mulțumit de programul giuleștenilor din noul sezon al Ligii 1.
  • Oficialul a oferit detalii și despre campania de transferuri.
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Formația antrenată de Daniel Pancu va debuta pe teren propriu împotriva celor de la Sepsi. Covăsnenii au revenit în Liga 1 după un sezon petrecut în eșalonul secund.

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Victor Angelescu: „Pentru noi este un țintar bun”

„Ne doream să jucăm acasă primul meci. Pentru noi era important, mai ales că a venit Daniel Pancu. Am picat cu Sepsi. Este, într-adevăr, o nou-promovată, dar o echipă care știe foarte bine ce înseamnă prima ligă. Va fi un meci frumos, zic eu.

Am văzut că, în a doua etapă, jucăm la Botoșani. Nu e cea mai ușoară deplasare, dar suntem mulțumiți.

Și apoi cu CFR, fosta echipă a lui Daniel Pancu. Pentru noi este un țintar bun, suntem mulțumiți de cum s-a tras”, a declarat Victor Angelescu.

Întrebat dacă Rapid va fi avantajată și de programul încărcat al echipelor care vor reprezenta România în cupele europene, președintele giuleștenilor a replicat:

Am fi vrut să fim noi acolo. Poate e un mic avantaj la început, dar am fi preferat oricând să fim în locul lor. Suntem optimiști acum cu Daniel Pancu. Sper ca la finalul sezonului să ne bucurăm. Daniel este asimilat foarte bine la Rapid. E lider, legendă. Muncește foarte mult ceea ce îmi convine și sperăm că arată cum trebuie la primul meci. Victor Angelescu, președinte Rapid

Victor Angelescu: „Suntem în negocieri cu doi jucători, dar mai vrem trei sau patru”

Oficialul giuleștenilor a fost chestionat și cu privire la transferuri. Angelescu a confirmat că Rapid se află în negocieri cu doi jucători, pe care va încerca să-i convingă să semneze în timpul cantonamentului din Austria, programat în perioada 29 iunie -10 iulie.

„Suntem în discuții și sper ca, în prima săptămână din cantonament, să aducem minimum doi jucători.

O să fie schimbări. Vor fi jucători care poate vor pleca, dacă vom avea oferte pentru ei.

Repet, suntem în negocieri cu doi jucători. Vrem încă trei sau patru, în afară de ei. Vor fi schimbări până la începutul campionatului”, a concluzionat Angelescu.

Tragere la sorți program Superliga 2026-2027. Foto - Iosif Popescu (22).jpg
Tragere la sorți program Superliga 2026-2027. Foto - Iosif Popescu (22).jpg

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Programul celor de la Rapid în noua stagiune din Liga 1

  • Etapa 1 (18-19 iulie): Rapid - Sepsi
  • Etapa 2 (25-26 iulie): FC Botoșani - Rapid
  • Etapa 3 (1-2 august): Rapid - CFR Cluj
  • Etapa 4 (8-9 august): UTA Arad - Rapid
  • Etapa 5 (15-16 august): Rapid - Dinamo
  • Etapa 6 (22-23 august): Petrolul - Rapid
  • Etapa 7 (29-30 august): Rapid - Universitatea Craiova
  • Etapa 8 (5-6 septembrie): Oțelul - Rapid
  • Etapa 9 (12-13 septembrie): Rapid - FC Voluntari
  • Etapa 10 (19-20 septembrie): Rapid - FC Argeș
  • Etapa 11 (10-11 octombrie): U Cluj - Rapid
  • Etapa 12 (17-18 octombrie): Rapid - Corvinul
  • Etapa 13 (24-25 octombrie): FCSB - Rapid
  • Etapa 14 (31 octombrie - 1 noiembrie): Rapid - Csikszereda
  • Etapa 15 (7-8 noiembrie): Farul - Rapid

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