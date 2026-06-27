Arena Națională, blocată Andrei Nicolescu a anunțat când se va putea juca din nou fotbal pe cel mai mare stadion al țării
Andrei Nicolescu
Superliga

Arena Națională, blocată Andrei Nicolescu a anunțat când se va putea juca din nou fotbal pe cel mai mare stadion al țării

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 21:50
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 21:50
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a dezvăluit că Arena Națională va fi disponibilă pentru fotbal abia la începutul lunii septembrie.
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În weekendul în care începe noul sezon din Superliga, 17-19 iulie, pe Arena Națională va avea loc festivalul caritabil Bucharest Town Charity Run 2026.

Evenimentul este dedicat eveniment este dedicat comunității moto, muzicii live și solidarității, iar toate încasările din bilete vor fi folosite pentru achiziționarea de echipamente medicale esențiale pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni.

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Andrei Nicolescu: „Atunci s-ar putea juca pe Arena Națională”

Președintele lui Dinamo a venit cu vești și mai rele pentru fanii fotbalului. Primăria nu ar avea suficiente fonduri pentru a acoperi schimbarea gazonului, astfel sunt șanse mari ca cel mai mare stadion al țării să rămână închis pe tot parcusul lunii august.

Oficialul „câinilor” a precizat că acesta a fost și motivul pentru care Dinamo a dorit să evolueze în primul meci al noului sezon în deplasare.

„Am cerut asta pentru că ne dorim să jucăm cât mai multe meciuri pe Arena Națională”, a afirmat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Ulterior, oficialul formației din „Ștefan cel Mare” a anunțat că formația antrenată de Nuno Campos urmează să revină pe arena de 55.634 de locuri chiar la derby-ul cu FCSB, programat în prima săptămână din luna septembrie, în etapa #8 din Liga 1.

Până atunci, Dinamo își va disputa meciurile de acasă pe stadionul „Arcul de Triumf”.

„Teoretic era o discuție legată de un eveniment de final de august, care însă n-ar fi acoperit necesarul pentru schimbarea gazonului la nivelul primăriei, din câte știu eu.

Și mai era o discuție pentru un alt eveniment sau, dacă nu, să aibă o discuție internă și să găsească resurse.

Pentru că evenimentul cel mare care era programat al doilea s-a anulat (n.r. Festivalul Kapital), astfel încât nu au primit, din câte știu eu, bani pentru refacerea gazonului decât de la primul eveniment și atunci jumătate din suma necesară ar lipsi.

Și e o decizie administrativă, să zic așa, dar prima variantă pe noi ne dezavantajează clar.

Asta înseamnă că primul weekend în care s-ar putea juca fotbal pe Arena Națională ar fi cel din 5–6 septembrie, la meciul cu FCSB”, a mai spus oficialul „câinilor”.

Discuția inițială a fost că prioritatea va avea fotbalul și că doar în pauzele competiționale se vor căuta alte evenimente pentru Arena Națională. Acum, nu știu ce să zic Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Programul lui Dinamo în turul sezonului 2026-2027 din Liga 1

  • Etapa 1 (18-19 iulie): Petrolul – Dinamo
  • Etapa 2 (25-26 iulie): Dinamo – Universitatea Craiova
  • Etapa 3 (1-2 august): Oțelul – Dinamo
  • Etapa 4 (8-9 august): Dinamo – FC Voluntari
  • Etapa 5 (15-16 august): Rapid – Dinamo
  • Etapa 6 (22-23 august): Dinamo – U Cluj
  • Etapa 7 (29-30 august): Corvinul – Dinamo
  • Etapa 8 (5-6 septembrie): Dinamo – FCSB
  • Etapa 9 (12-13 septembrie): Csikszereda – Dinamo
  • Etapa 10 (19-20 septembrie): Dinamo – Farul
  • Etapa 11 (10-11 octombrie): Sepsi – Dinamo
  • Etapa 12 (17-18 octombrie): Dinamo – FC Botoșani
  • Etapa 13 (24-25 octombrie): CFR Cluj – Dinamo
  • Etapa 14 (31 octombrie – 1 noiembrie): Dinamo – UTA Arad
  • Etapa 15 (7-8 noiembrie): FC Argeș – Dinamo

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