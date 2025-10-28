Șahtior, de 11 ani fără casă FOTO: Cum arată Donbas Arena în prezent, după atacurile rusești din 2014

Donbas Arena, stadionul celor de la Șahtior Donețk, a fost abandonat în urmă cu 11 ani.

De atunci, fosta formație a lui Mircea Lucescu evoluează pe alte arene ale Ucrainei, iar „bijuteria” de 400 de milioane de euro a ajuns într-o stare de degradare ridicată.

Șahtior se află în prezent pe primul loc în Ucraina, cu 21 de puncte adunate după 10 etape, iar ultima partidă de campionat a disputat-o la Liov, în vestul țării.

Donbas Arena, în continuă degradare de 11 ani

Arena spectaculoasă a lui Șahtior a fost inaugurată în anul 2009, după ce Mircea Lucescu cucerea Europa League, pe atunci Cupa UEFA, alături de formația ucraineană.

Însă, fosta formație a lui Mircea Lucescu s-a bucurat doar 5 ani de noul stadion, până în 2014, atunci când a izbucnit un război între ucraineni și separatiștii pro-ruși, în regiunile Donețk și Lugansk.

Atunci, arena a fost afectată de bombardamente și a fost abandonată, echipa fiind nevoită să joace meciurile pe alte stadioane, în orașe precum Kiev sau Liov.

La 11 ani distanță de la acel eveniment, arena a continuat să se degradeze, fără să mai fie folosită vreodată.

In 2009, Shakhtar unveiled the $400m Donbas Arena.



Five years later, they abandoned it following Russia’s invasion of the Donbas region. They haven’t played in it since.



I spoke to Shakhtar CEO Sergey Palkin in an exclusive @TheRGMedia interview: https://t.co/N7YemHL6Dc pic.twitter.com/IRAiMZBDY9 — Zach Lowy (@ZachLowy) October 26, 2025

Ultimul meci jucat pe Donbas Arena a fost Şahtior - Illichivets Mariupol, 3-1, pe 2 mai 2014, în campionatul intern.

În vara lui 2024, GOLAZO.ro publica un reportaj de la un derby Șahtior - Dinamo Kiev, jucat la Liov, în vreme de război. Cele două formații se întâlnesc din nou, etapa următoare, pe 2 noiembrie.

Tot anul trecut, publicația Nexta venea cu un video, filmat din dronă, deasupra arenei din Donețk.

"Donbas Arena" in the lens of a Ukrainian FPV drone during a flight over occupied Donetsk pic.twitter.com/IxmeQVIxtn — NEXTA (@nexta_tv) February 9, 2024

400 de milioane de euro a costat ridicarea stadionului Donbas

