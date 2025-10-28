Șahtior, de 11 ani fără casă FOTO: Cum arată Donbas Arena în prezent, după atacurile rusești din 2014 +4 foto
Donbas Arena foto: IMAGO
Diverse

Șahtior, de 11 ani fără casă FOTO: Cum arată Donbas Arena în prezent, după atacurile rusești din 2014

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.10.2025, ora 10:25
  • Donbas Arena, stadionul celor de la Șahtior Donețk, a fost abandonat în urmă cu 11 ani.
  • De atunci, fosta formație a lui Mircea Lucescu evoluează pe alte arene ale Ucrainei, iar „bijuteria” de 400 de milioane de euro a ajuns într-o stare de degradare ridicată.

Șahtior se află în prezent pe primul loc în Ucraina, cu 21 de puncte adunate după 10 etape, iar ultima partidă de campionat a disputat-o la Liov, în vestul țării.

Scandal cu ultrașii în Liga 1! Boicotează meciul din Cupă din cauza prețurilor exagerate la bilete: „Sfidător și inacceptabil să coste atât”
Citește și
Scandal cu ultrașii în Liga 1! Boicotează meciul din Cupă din cauza prețurilor exagerate la bilete: „Sfidător și inacceptabil să coste atât”
Citește mai mult
Scandal cu ultrașii în Liga 1! Boicotează meciul din Cupă din cauza prețurilor exagerate la bilete: „Sfidător și inacceptabil să coste atât”

Donbas Arena, în continuă degradare de 11 ani

Arena spectaculoasă a lui Șahtior a fost inaugurată în anul 2009, după ce Mircea Lucescu cucerea Europa League, pe atunci Cupa UEFA, alături de formația ucraineană.

Însă, fosta formație a lui Mircea Lucescu s-a bucurat doar 5 ani de noul stadion, până în 2014, atunci când a izbucnit un război între ucraineni și separatiștii pro-ruși, în regiunile Donețk și Lugansk.

Atunci, arena a fost afectată de bombardamente și a fost abandonată, echipa fiind nevoită să joace meciurile pe alte stadioane, în orașe precum Kiev sau Liov.

La 11 ani distanță de la acel eveniment, arena a continuat să se degradeze, fără să mai fie folosită vreodată.

Donbas Arena, imagini din exterior
Donbas Arena, imagini din exterior

Galerie foto (4 imagini)

Donbas Arena, imagini din exterior Donbas Arena, imagini din exterior Donbas Arena, imagini din exterior Donbas Arena, imagini din exterior
+4 Foto
labels.photo-gallery

Ultimul meci jucat pe Donbas Arena a fost Şahtior - Illichivets Mariupol, 3-1, pe 2 mai 2014, în campionatul intern.

În vara lui 2024, GOLAZO.ro publica un reportaj de la un derby Șahtior - Dinamo Kiev, jucat la Liov, în vreme de război. Cele două formații se întâlnesc din nou, etapa următoare, pe 2 noiembrie.

Tot anul trecut, publicația Nexta venea cu un video, filmat din dronă, deasupra arenei din Donețk.

400 de milioane de euro
a costat ridicarea stadionului Donbas

Citește și

Doi români l-au învins pe Ochotorena Povestea golurilor primite de legendarul portar spaniol în dubla europeană Valencia - Victoria București din 1989
Campionate
09:34
Doi români l-au învins pe Ochotorena Povestea golurilor primite de legendarul portar spaniol în dubla europeană Valencia - Victoria București din 1989
Citește mai mult
Doi români l-au învins pe Ochotorena Povestea golurilor primite de legendarul portar spaniol în dubla europeană Valencia - Victoria București din 1989
„Știm clar ce ne dorim” Alex Dobre visează la titlu: „Toată lumea trage, vrem să ne batem acolo sus”
Superliga
23:57
„Știm clar ce ne dorim” Alex Dobre visează la titlu: „Toată lumea trage, vrem să ne batem acolo sus”
Citește mai mult
„Știm clar ce ne dorim” Alex Dobre visează la titlu: „Toată lumea trage, vrem să ne batem acolo sus”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
Sahtior Donetk ucraina ABANDON razboi donbas arena
Știrile zilei din sport
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Superliga
15:08
Nimeni nu mai înțelege nimic! Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Citește mai mult
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Diverse
15:38
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Citește mai mult
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Superliga
14:05
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Citește mai mult
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Superliga
12:44
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Citește mai mult
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
16:01
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty, dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty , dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
15:08
Nimeni nu mai înțelege nimic! Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
14:34
LIVE Două partide se joacă acum, în etapa #1 a Cupei României
LIVE Două partide se joacă acum, în etapa #1 a Cupei României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Top stiri din sport
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Superliga
11:25
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia: „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Citește mai mult
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Fotbal feminin
11:07
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Citește mai mult
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Europa League
09:38
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Citește mai mult
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Europa League
09:00
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Citește mai mult
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 28 rapid 12 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share