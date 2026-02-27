„Nu e un lucru pozitiv” Unul dintre liderii lui Dinamo a trecut printr-o schimbare radicală: „Am înțeles că nu dă bine, mai ales la televizor” +7 foto
Raul Opruț a fost eliminat de două ori sezonul trecut. Aici, cu FC Botoșani în septembrie 2024
Superliga

„Nu e un lucru pozitiv” Unul dintre liderii lui Dinamo a trecut printr-o schimbare radicală: „Am înțeles că nu dă bine, mai ales la televizor”

27.02.2026, ora 11:41
alt-text Actualizat: 27.02.2026, ora 11:41
  • Raul Opruț, 28 de ani, are o perioadă excelentă la Dinamo și povestește cum și-a schimbat atitudinea începând cu acest sezon

Fundașul stânga, care are 6 goluri și 2 assisturi în acest sezon, era abonat la cartonașe anul trecut, atât galbene, cât și roșii, plus absențe din cauza cumulului de avertizări. În mare parte, acestea veneau din cauza protestelor.

Raul Opruț: „Anul acesta chiar m-am calmat”

Fotbalistul dinamovist a realizat că nu poate continua în acest ritm și a luat măsuri.

Acum, Opruț are doar două „galbene” tot sezonul regulat.

„Acum am încercat să conștientizez și sunt mai calm pe teren. Aveam defectul să mă cert foarte mult cu arbitrii, protestam, comentam foarte mult.

Aveam multe cartonașe luate doar «pe gură», 7-8 într-un sezon, dar am înțeles că nu e un lucru pozitiv pentru mine și nu dă bine, mai ales la televizor, să mă vadă lumea mereu că dau din mâini.

Așa că anul acesta chiar m-am calmat, n-am mai luat niciun cartonaș «pe gură».

Anul trecut la Dinamo, am luat două cartonașe roșii, am avut 9 galbene, am stat 3 etape și am realizat că nu e un lucru pozitiv pentru mine”, a spus Opruț pentru Orange Sport.

Opruț, convocat la națională pentru meciul decisiv de calificare la Mondial?

Internaționalul român, cu 5 selecții la naționala mare, speră la o convocare pentru barajul cu Turcia și spune că e gata să facă față presiunii, deoarece a mai evoluat în meciuri importante, cu miză mare:

„Și când eram la Sibiu am jucat meci de calificare cu Belarus, la Campionatul European, și am fost titular. A fost presiune și atunci.

Clar va fi presiunea mai mare la meciul de la Istanbul, pentru că nu mai ai timp de pași greșiți, dar eu voi fi pregătit, pentru că de-asta joc fotbal”.

Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+7 Foto


liga 1 proteste raul oprut cartonase
