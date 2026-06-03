Excluși din Conference League  FCSB și CFR Cluj ar fi putut da peste ei, dar au fost interziși de UEFA pentru blaturi!

Turan Tovuz, ocupanta locului al treilea din prima ligă a Azerbaidjanului, a fost exclusă de UEFA din Conference League, din cauza unui scandal de trucare de meciuri din anul 2019.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Șapte jucători legitimați la Turan Tovuz în 2019, după ce au fost găsiți vinovați în urma unei investigații pentru trucare de meciuri, fapt care se răsfrânge acum asupra grupării azere.

Turan Tovuz, exclusă de UEFA din Conference League

Turan Tovuz s-a clasat pe locul al treilea în campionat, urmând astfel să joace în turul al doilea preliminar al Conference League.

Cum regulamentul de participare în competițiile europene prevede ca echipele să nu fi fost implicate direct sau indirect în aranjarea de meciuri, UEFA a decis să o excludă pe Turan din preliminarii.

Tragerea la sorți va avea loc peste două săptămâni, iar meciurile tur se vor disputa pe 23 iulie.

La Turan Tovuz evoluează și un jucător care recent juca în Liga 1. Este vorba de mijlocașul ofensiv David Tavares, care a îmbrăcat tricoul Gloriei Buzău în sezonul 2024/2025.

Turan Tovuz merge la TAS

După ce UEFA a anunțat decizia, gruparea din Azerbaidjan a emis un comunicat prin care a anunțat că va merge la TAS pentru a obține totuși dreptul de participare în preliminariile Conference League.

„În sezonul 2025/2026, am terminat sezonul pe locul 3, respectând toate principiile sportive, și am câștigat dreptul de a juca în Liga Conferinței, pe care îl merităm. Comisia de Disciplină a UEFA a efectuat o investigație pentru a stabili dacă clubul nostru a îndeplinit criteriile.

Pe baza deciziei Comisiei de Disciplină a AFFA din 13 decembrie 201, organizația a exclus clubul nostru de la participarea la competițiile sportive UEFA în sezonul 2026/2027 pe 2 iunie 2026.

Trebuie menționat că Comisia de Disciplină a AFFA a interzis participarea la toate activitățile legate de fotbal la 7 jucători din echipa noastră, care au jucat în Prima Divizie în sezonul 2019-2020.

Dorim să vă informăm că clubul nostru va lua toate măsurile legale începând de astăzi și va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (CAS) pentru a schimba decizia și a ne asigura participarea în Liga Conferinței, unde ne-am calificat, menținând în același timp toate principiile sportive.

De asemenea, dorim să vă informăm că nu există modificări în planurile noastre pentru liga conferinței. Luna aceasta, membrii echipei se vor reuni și vor merge în Turcia pentru o cantonament”, a transmis Turan Tovuz.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport