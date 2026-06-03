Excluși din Conference League  FCSB și CFR Cluj ar fi putut da peste ei, dar au fost interziși de UEFA pentru blaturi!
Turan Tovuz FOTO. Facebook Turan Tovuz PFK
Conference League

Excluși din Conference League FCSB și CFR Cluj ar fi putut da peste ei, dar au fost interziși de UEFA pentru blaturi!

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 21:16
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 21:17
  • Turan Tovuz, ocupanta locului al treilea din prima ligă a Azerbaidjanului, a fost exclusă de UEFA din Conference League, din cauza unui scandal de trucare de meciuri din anul 2019.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Șapte jucători legitimați la Turan Tovuz în 2019, după ce au fost găsiți vinovați în urma unei investigații pentru trucare de meciuri, fapt care se răsfrânge acum asupra grupării azere.

„Decizia retragerii e neschimbată”  Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Citește și
„Decizia retragerii e neschimbată” Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Citește mai mult
„Decizia retragerii e neschimbată”  Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă

Turan Tovuz, exclusă de UEFA din Conference League

Turan Tovuz s-a clasat pe locul al treilea în campionat, urmând astfel să joace în turul al doilea preliminar al Conference League.

Cum regulamentul de participare în competițiile europene prevede ca echipele să nu fi fost implicate direct sau indirect în aranjarea de meciuri, UEFA a decis să o excludă pe Turan din preliminarii.

Tragerea la sorți va avea loc peste două săptămâni, iar meciurile tur se vor disputa pe 23 iulie.

La Turan Tovuz evoluează și un jucător care recent juca în Liga 1. Este vorba de mijlocașul ofensiv David Tavares, care a îmbrăcat tricoul Gloriei Buzău în sezonul 2024/2025.

Turan Tovuz merge la TAS

După ce UEFA a anunțat decizia, gruparea din Azerbaidjan a emis un comunicat prin care a anunțat că va merge la TAS pentru a obține totuși dreptul de participare în preliminariile Conference League.

„În sezonul 2025/2026, am terminat sezonul pe locul 3, respectând toate principiile sportive, și am câștigat dreptul de a juca în Liga Conferinței, pe care îl merităm. Comisia de Disciplină a UEFA a efectuat o investigație pentru a stabili dacă clubul nostru a îndeplinit criteriile.

Pe baza deciziei Comisiei de Disciplină a AFFA din 13 decembrie 201, organizația a exclus clubul nostru de la participarea la competițiile sportive UEFA în sezonul 2026/2027 pe 2 iunie 2026.

Trebuie menționat că Comisia de Disciplină a AFFA a interzis participarea la toate activitățile legate de fotbal la 7 jucători din echipa noastră, care au jucat în Prima Divizie în sezonul 2019-2020.

Dorim să vă informăm că clubul nostru va lua toate măsurile legale începând de astăzi și va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (CAS) pentru a schimba decizia și a ne asigura participarea în Liga Conferinței, unde ne-am calificat, menținând în același timp toate principiile sportive.

De asemenea, dorim să vă informăm că nu există modificări în planurile noastre pentru liga conferinței. Luna aceasta, membrii echipei se vor reuni și vor merge în Turcia pentru o cantonament”, a transmis Turan Tovuz.

Citește și

Situație bizară în România  Au transmis competiția de la începutul sezonului, dar nu vor putea difuza finala! Cine a cumpărat drepturile TV
Baschet
20:03
Situație bizară în România Au transmis competiția de la începutul sezonului, dar nu vor putea difuza finala! Cine a cumpărat drepturile TV
Citește mai mult
Situație bizară în România  Au transmis competiția de la începutul sezonului, dar nu vor putea difuza finala! Cine a cumpărat drepturile TV
Stoican, pus la zid Marica nu l-a menajat după ce a fost la un pas să retrogradeze Farul: „N-a câștigat nici cu locul 6 din B!” + Un nou mesaj pentru Gică Popescu
Superliga
19:29
Stoican, pus la zid Marica nu l-a menajat după ce a fost la un pas să retrogradeze Farul: „N-a câștigat nici cu locul 6 din B!” + Un nou mesaj pentru Gică Popescu
Citește mai mult
Stoican, pus la zid Marica nu l-a menajat după ce a fost la un pas să retrogradeze Farul: „N-a câștigat nici cu locul 6 din B!” + Un nou mesaj pentru Gică Popescu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
UEFA conference league turan tovuz exclusa
Știrile zilei din sport
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Stranieri
03.06
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Citește mai mult
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
„Decizia retragerii e neschimbată”  Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Tenis
03.06
„Decizia retragerii e neschimbată” Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Citește mai mult
„Decizia retragerii e neschimbată”  Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Modificări importante Ce s-a schimbat în proiectul noului stadion din Constanța + Bugetul a fost majorat
Superliga
03.06
Modificări importante Ce s-a schimbat în proiectul noului stadion din Constanța + Bugetul a fost majorat
Citește mai mult
Modificări importante Ce s-a schimbat în proiectul noului stadion din Constanța + Bugetul a fost majorat
Liderul mondial, out de la Roland Garros  Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider:  „Vreau să renunț la tenis!”
Tenis
03.06
Liderul mondial, out de la Roland Garros Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider: „Vreau să renunț la tenis!”
Citește mai mult
Liderul mondial, out de la Roland Garros  Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider:  „Vreau să renunț la tenis!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:42
Dan Udrea Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Dan Udrea Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
09:29
„Chivu nu e antrenor român” Răzvan Lucescu, afirmație neașteptată despre tehnicianul lui Inter
„Chivu nu e antrenor român” Răzvan Lucescu, afirmație neașteptată despre tehnicianul lui Inter
09:08
Refuzați de SUA! Probleme la călătoria naționalelor la CM 2026. Ce au pățit Elveția și Africa de Sud: „Suntem făcuți să părem proști”
Refuzați de SUA! Probleme la călătoria naționalelor la CM 2026. Ce au pățit Elveția și Africa de Sud: „Suntem făcuți să părem proști”
21:54
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Top stiri
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Baschet
03.06
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Citește mai mult
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
Superliga
03.06
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
Citește mai mult
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
Nationala
03.06
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
Citește mai mult
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
EXCLUSIV I A doua minunată viață a Casei negustorului Stoenescu, maiestuoasa vilă din centrul Bucureștiului. Cel mai frumos monument de pe strada Caimatei și-a redobândit strălucirea
B365
01.06
EXCLUSIV I A doua minunată viață a Casei negustorului Stoenescu, maiestuoasa vilă din centrul Bucureștiului. Cel mai frumos monument de pe strada Caimatei și-a redobândit strălucirea
Citește mai mult
EXCLUSIV I A doua minunată viață a Casei negustorului Stoenescu, maiestuoasa vilă din centrul Bucureștiului. Cel mai frumos monument de pe strada Caimatei și-a redobândit strălucirea

Echipe/Competiții

fcsb 89 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 49 rapid 19 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
04.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share