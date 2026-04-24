„Nu poți controla unele lucruri” Kopic, frustrat de ideea „joc bun, dar fără trofee” la Dinamo: „Așa a ieșit și din analiza noastră”

Zeljko Kopic nu-și ascunde dezamăgirea că echipa lui joacă bine, dar nu are rezultatele dorite.

Ce a spus antrenorul lui Dinamo despre analiza sa, paralela făcută între istoria clubului și prezent.

Dinamo a ratat și Cupa României, eliminată în semifinale după 1-1, 1-4 la penaltyuri în fața Craiovei.

Dinamo a sperat la un moment dat și la titlu, și la Cupa României în acest sezon. În final, le-a ratat pe ambele.

Nu a mai fost campioană din 2007 și nu a mai cucerit Cupa din 2012. Au trecut mulți ani fără performanțe pentru alb-roșii.

Kopic: „Calitatea jocului a fost mai bună decât punctele obținute”

Cu Zeljko Kopic, echipa crește, însă nu e suficient deocamdată. Antrenorul era foarte afectat de înfrângerea suferită joi seară, 1-1, 1-4 la penaltyuri cu U Craiova, în semifinalele Cupei.

Întrebat de ideea „joc bun, dar fără trofee, fără rezultate” la Dinamo, tehnicianul croat a spus:

„Unele lucruri nu le poți controla sau sunt greu de controlat. De exemplu, astăzi, și noi am vrut să facem schimbările târziu (n.r. precum Craiova), să avem prospețime pe teren, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat”.

A fost obligat să înlocuiască doi jucători în prima repriză din cauza accidentărilor lui Mărginean și Opruț.

Kopic a revenit la subiectul întrebării: „Și în analiza noastră, calitatea jocului a fost mai bună decât punctele obținute în anumite momente”.

Și acum, cu Craiova, nu pot spune că nu suntem o echipă bună și că mentalitatea nu a fost bună Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Kopic: „Dacă vorbim despre istoria lui Dinamo, ar trebui să luptăm pentru trofee”

A făcut o paralelă între ce a însemnat Dinamo în trecut și ce este Dinamo acum.

„Dacă vorbim despre o parte a lui Dinamo, la istoria sa, ar trebui să luptăm pentru trofee.

Dacă ne gândim la istoria recentă, ultimii ani, este vizibilă creșterea clubului, a echipei, observând nivelul prestațiilor, calitatea jucătorilor, stilul nostru de joc. Cu timpul, vom fi și mai sus”.

Frustrarea îl macină, la fel ca pe suporteri: „Înțeleg și… când avem asemenea fani minunați și când ne gândim la tot ce înseamnă Dinamo, trebuie să revenim cât mai repede în lupta pentru trofee”.

Dacă vorbim despre acest sezon, nu am fost departe de trofee. Detaliile au făcut diferența Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Mărginean, recidivă la gambă. Opruț, contuzie. „Pușcaș a tras de el”

S-a referit spre sfârșitul conferinței și la accidentări: „Mărginean a simțit ceva la gambă, avea deja probleme”. O recidivă.

A adăugat: „Opruț a primit o lovitură, e o contuzie”.

Pușcaș, în premieră titular la Dinamo, s-a plâns de crampe și a fost înlocuit în minutul 64.

„Pușcaș a tras de el, a simțit că e suficient după atâta vreme fără fotbal”, a afirmat Kopic.

„Are nevoie de timp, dar eu sunt mulțumit pentru tot ce face și cum se pregătește”.

