„Norocos?" Coelho spune cum a revenit Craiova după 0-1 cu Dinamo: „Îți amintești asta?" + Ce a zis de absențe
Filipe Coelho, la conferință, după victoria din semifinala Cupei. Foto: GOLAZO.ro
Cupa Romaniei

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 24.04.2026, ora 11:03
alt-text Actualizat: 24.04.2026, ora 11:03
  • Filipe Coelho a vorbit despre schimbarea tacticii în prelungiri pentru a egala pe Dinamo înainte de a câștiga cu 4-1 la penaltyuri în semifinalele Cupei. 
  • Antrenorul Craiovei îl înțeapă și pe Gică Craioveanu, care a zis că alb-albaștrii au avut noroc la golul din minutul 118. 
  • Ce a spus despre Baiaram și Băluță, ambii neincluși în lotul pentru meciul de joi seară, de pe Arena Națională. 

Filipe Coelho părea și el extenuat la conferință, după un meci lung, cu prelungiri și penaltyuri.

Un duel câștigat în cele din urmă de Craiova, care a învins Dinamo, 1-1, 4-1 la loviturile de departajare, calificându-se în finala Cupei.

Coelho: „Pregătiserăm și acest scenariu”

Întrebat dacă mai credea că echipa sa va egala în minutul 118, antrenorul Universității a răspuns:

„Pregătiserăm și acest scenariu. Am schimbat, am jucat cu patru în spate și am adus mai mulți jucători în careu.

Dacă îți amintești, am mai avut o ocazie mare înainte de gol, mai mult sau mai puțin similară”.

I-am atras pe adversari într-o parte, am dus jocul în cealaltă și a urmat centrarea Filipe Coelho, antrenor U Craiova

Coelho, răspuns și pentru Craioveanu: „Nu cred că a fost norocos”

A continuat ușor ironic la adresa celor care au susținut că U a avut noroc cu acel gol, inclusiv Gică Craioveanu.

„Norocos? Poți numi acest gol norocos, dacă te gândești că am înscris spre sfârșitul meciului.

Eu nu cred că a fost norocos. Jucătorii au crezut și au continuat să joace cu inima și mintea”.

„Suntem obosiți, am jucat 52 de meciuri, nimeni nu are 52 de meciuri”

Afirmă că „ar trebui să fim mândri că jucăm finala”. Știe că alb-albaștrii sunt aproape de capătul puterilor, „suntem obosiți, am jucat 52 de meciuri, nimeni nu are 52 de meciuri”.

Cum s-au trăit loviturile de departajare (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Dar FCSB a jucat mai multe decât Craiova în actuala stagiune.

55 de partide
a avut FCSB până acum în toate competițiile în acest sezon

Coelho: „Baiaram și Băluță sunt accidentați”

Nu a vrut să intre în detalii asupra leziunilor lui Ștefan Baiaram și Tudor Băluță, absenți joi seară, pe Arena Națională.

Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
„Baiaram și Băluță sunt accidentați, de aceea n-au fost în lot acum. Vedem ce zice stafful medical.

Aceasta este o parte a misiunii antrenorilor, să găsim soluții”.

Popescu deja juca înainte ca Isenko să se accidenteze și nu a evoluat doar în Cupă. Am încredere în toți băieții. Trebuie să-i ajut să fie mai buni Filipe Coelho, antrenor U Craiova

Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
