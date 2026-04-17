Țintă clară pentru Răzvan Marin Obiectivul setat de mijlocaș, după ce Rațiu l-a eliminat din Conference League: „Trebuie!” + Moment inedit la finalul meciului

AEK Atena - Rayo Vallecano 3-1 (3-4 la general). Răzvan Marin (29 de ani) a vorbit după ratarea calificării în semifinalele Conference League în fața formației lui Andrei Rațiu.

Cei doi internaționali români au fost titulari în partida de joi, însă efortul formației din Grecia nu a fost suficient pentru a răsturna rezultatul din tur. La finalul partidei, Răzvan Marin și-a setat un obiectiv clar pentru finalul de sezon.

Răzvan Marin: „Trebuie să ne revenim și să câștigăm titlul"

AEK a rămas în joc pentru un singur trofeu în acest sezon, iar mijlocașul român și-a setat o țintă clară: titlul în Grecia la finalul sezonului.

„Suntem dezamăgiți că nu am trecut mai departe, dar în același timp trebuie să fim mândri pentru că am făcut un joc bun. Am luptat din primul minut până în ultimul.

Din păcate, Rayo a înscris un gol care ne-a constat calificarea. Acum trebuie să ne revenim și să câștigăm titlul.

Fizic nu m-am așa simțit așa de bine, pentru că în ultimele zile nu m-am antrenat, am avut probleme la gleznă. Cred că sunt într-o formă bună și trebuie să muncesc mai mult”, a declarat Răzvan Marin, potrivit digisport.ro.

Moment inedit la finalul meciului

Partida din Grecia s-a încheiat cu un moment de fair-play din partea spaniolilor. Rayo a întrerupt sărbătoarea de pe gazon după obținerea calificării, iar jucătorii s-au întors către adversarii de la AEK și i-au aplaudat pe aceștia pentru efortul depus, informează gazzetta.gr.

În prezent, AEK Atena este lider în campionatul Greciei, la 5 puncte deasupra lui PAOK și Olympiacos, cu 5 etape înainte de final, iar formația din capitală va mai avea două meciuri directe cu gruparea lui Răzvan Lucescu.

