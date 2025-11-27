„E de departe cel mai bun!”  Capitolul la care Mircea Lucescu nu are egal, înainte de Turcia - România: „Excelează la asta”
Mircea Lucescu FOTO Montaj GOLAZO.ro
Nationala

„E de departe cel mai bun!” Capitolul la care Mircea Lucescu nu are egal, înainte de Turcia - România: „Excelează la asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.11.2025, ora 16:53
alt-text Actualizat: 27.11.2025, ora 16:54
  • Răzvan Raț (44 de ani) are doar cuvinte de laudă la adresa selecționerului României, Mircea Lucescu (80 de ani).
  • „Tricolorii” vor juca cu Turcia în semifinala barajului pentru CM 2026. Meciul se va disputa pe 26 martie 2026.

Răzvan Raț îl cunoaște foarte bine pe Mircea Lucescu. Cei doi au colaborat timp de 9 ani la Șahtior Donețk, timp în care au cucerit o Cupă UEFA, 5 campionate ale Ucrainei, 7 Cupe și 4 Supercupe.

Ce se întâmplă cu Stanciu? Mâna dreaptă a lui Dan Șucu, noi detalii despre situația fotbalistului: „Nu putem să decidem în locul lui”
Citește și
Ce se întâmplă cu Stanciu? Mâna dreaptă a lui Dan Șucu, noi detalii despre situația fotbalistului: „Nu putem să decidem în locul lui”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Stanciu? Mâna dreaptă a lui Dan Șucu, noi detalii despre situația fotbalistului: „Nu putem să decidem în locul lui”

Răzvan Raț, laude pentru Mircea Lucescu: „De departe cel mai bun”

Răzvan Raț, jucător cu 113 selecții la echipa națională, a menționat care este capitolul la care Mircea Lucescu, selecționerul României, se pricepe cel mai bine.

„Nu știu câți jucători din actualul lot au lucrat cu Mircea Lucescu la naționala Turciei. Are însă o importanță faptul că a fost selecționerul lor.

Credeți-mă, Mircea Lucescu la capitolul analiza adversarilor este de departe cel mai bun pe care l-am văzut. Și am lucrat și eu cu mulți antrenori.

Este capitolul la care Mircea Lucescu excelează cel mai mult, printre multe alte calități. Le oferă jucătorilor până și soluțiile pentru a contracara la nivel individual și mai apoi la nivel de echipă”, a declarat Răzvan Raț, conform digisport.ro.

Pentru echipa națională, Răzvan Raț a jucat 113 meciuri și a marcat două goluri.

De-a lungul carierei, fostul fundaș stânga a jucat pentru FCM Bacău, Rapid, Șahtior Donețk, West Ham, Rayo Vallecano, PAOK Salonic și ACS Poli Timișoara.

434 de meciuri
a jucat Răzvan Raț în cariera sa. A marcat 13 goluri

Turcia - România, la barajul pentru CM 2026

Naționala pregătită de Mircea Lucescu va întâlni Turcia în deplasare, în semifinalele barajului pentru Campionatul Mondial din 2026.

Partida va avea loc pe 26 martie 2026, de la 19:00, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Prima TV.

Câștigătoarea duelului din semifinale va juca pe terenul învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Acea partidă va avea loc pe 31 martie.

Campionatul Mondial se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, în Statele Unite, Mexic și Canada.

Vineri, 5 decembrie (19:00, ora României), va avea loc tragerea la sorți a grupelor Mondialului din 2026.

Dacă va reuși să obțină calificarea la turneul final, atunci România va face parte din urna a patra valorică.

Urnele valorice pentru tragerea la sorți:

  • URNA 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania
  • URNA 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia
  • URNA 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud
  • URNA 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off-urile Europene A, B, C (posibil România) și D, Play-off-urile inter-continentale 1 și 2

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

  • Italia - Irlanda de Nord
  • Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

  • Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)
  • Polonia - Albania

Ruta C

  • Turcia - România
  • Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

  • Danemarca - Macedonia de Nord
  • Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

Citește și

Se zguduie Oltenia! Câte bilete s-au vândut pentru meciul U Craiova - Mainz » O să fie o atmosferă fabuloasă
Conference League
15:16
Se zguduie Oltenia! Câte bilete s-au vândut pentru meciul U Craiova - Mainz » O să fie o atmosferă fabuloasă
Citește mai mult
Se zguduie Oltenia! Câte bilete s-au vândut pentru meciul U Craiova - Mainz » O să fie o atmosferă fabuloasă
„Avem meciuri grele” Obiectivul României la Campionatul Mondial de handbal feminin: „Grupa nu arată bine”
Handbal
15:10
„Avem meciuri grele” Obiectivul României la Campionatul Mondial de handbal feminin: „Grupa nu arată bine”
Citește mai mult
„Avem meciuri grele” Obiectivul României la Campionatul Mondial de handbal feminin: „Grupa nu arată bine”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
turcia echipa nationala a romaniei razvan rat mircea lucescu romania baraj preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Handbal
27.11
România, victorie de senzație Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Citește mai mult
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Conference League
27.11
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League
Citește mai mult
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Europa League
27.11
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Citește mai mult
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:51
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
01:03
„Bîrligea, atacant penibil” „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
„Bîrligea, atacant penibil”  „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
00:45
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
01:18
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
Top stiri din sport
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Conference League
27.11
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Citește mai mult
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Europa League
27.11
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB! În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Citește mai mult
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Campionate
27.11
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Citește mai mult
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Diverse
27.11
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”

Echipe/Competiții

fcsb 83 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 8 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share