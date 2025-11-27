„E de departe cel mai bun!”  Capitolul la care Mircea Lucescu nu are egal, înainte de Turcia - România: „Excelează la asta”

Răzvan Raț (44 de ani) are doar cuvinte de laudă la adresa selecționerului României, Mircea Lucescu (80 de ani).

„Tricolorii” vor juca cu Turcia în semifinala barajului pentru CM 2026. Meciul se va disputa pe 26 martie 2026.

Răzvan Raț îl cunoaște foarte bine pe Mircea Lucescu. Cei doi au colaborat timp de 9 ani la Șahtior Donețk, timp în care au cucerit o Cupă UEFA, 5 campionate ale Ucrainei, 7 Cupe și 4 Supercupe.

Răzvan Raț, laude pentru Mircea Lucescu: „De departe cel mai bun”

Răzvan Raț, jucător cu 113 selecții la echipa națională, a menționat care este capitolul la care Mircea Lucescu, selecționerul României, se pricepe cel mai bine.

„Nu știu câți jucători din actualul lot au lucrat cu Mircea Lucescu la naționala Turciei. Are însă o importanță faptul că a fost selecționerul lor.

Credeți-mă, Mircea Lucescu la capitolul analiza adversarilor este de departe cel mai bun pe care l-am văzut. Și am lucrat și eu cu mulți antrenori.

Este capitolul la care Mircea Lucescu excelează cel mai mult, printre multe alte calități. Le oferă jucătorilor până și soluțiile pentru a contracara la nivel individual și mai apoi la nivel de echipă”, a declarat Răzvan Raț, conform digisport.ro.

Pentru echipa națională, Răzvan Raț a jucat 113 meciuri și a marcat două goluri.

De-a lungul carierei, fostul fundaș stânga a jucat pentru FCM Bacău, Rapid, Șahtior Donețk, West Ham, Rayo Vallecano, PAOK Salonic și ACS Poli Timișoara.

434 de meciuri a jucat Răzvan Raț în cariera sa. A marcat 13 goluri

Turcia - România, la barajul pentru CM 2026

Naționala pregătită de Mircea Lucescu va întâlni Turcia în deplasare, în semifinalele barajului pentru Campionatul Mondial din 2026.

Partida va avea loc pe 26 martie 2026, de la 19:00, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Prima TV.

Câștigătoarea duelului din semifinale va juca pe terenul învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Acea partidă va avea loc pe 31 martie.

Campionatul Mondial se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, în Statele Unite, Mexic și Canada.

Vineri, 5 decembrie (19:00, ora României), va avea loc tragerea la sorți a grupelor Mondialului din 2026.

Dacă va reuși să obțină calificarea la turneul final, atunci România va face parte din urna a patra valorică.

Urnele valorice pentru tragerea la sorți:

URNA 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania

Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania URNA 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia

Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia URNA 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud URNA 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off-urile Europene A, B, C (posibil România) și D, Play-off-urile inter-continentale 1 și 2

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - România

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

