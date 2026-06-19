Noutăți în dosarul lui Keita Rechizitoriul a fost finalizat » Fotbalistul Rapidului urmează să fie trimis în judecată

Dosarul în care Kader Keita este acuzat de ucidere din culpă a ajuns la finalul urmăririi penale și urmează să fie trimis în judecată.

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Dosarul în care fotbalistul Rapidului Kader Keita (25 de ani) este acuzat de ucidere din culpă a ajuns într-o nouă etapă importantă.

Kader Keita va fi trimis în judecată săptămâna viitoare

Potrivit informațiilor din anchetă, rechizitoriul a fost finalizat, iar săptămâna viitoare dosarul urmează să fie trimis în judecată, etapă în care vor fi analizate probele și circumstanțele accidentului.

Keita se află în continuare sub măsura controlului judiciar, măsură dispusă inițial de instanță și menținută pe parcursul anchetei.

Aceasta implică o serie de obligații și restricții, inclusiv supraveghere judiciară și interdicții stabilite de procurori și judecători pe durata procesului penal.

VIDEO. Imagini cu puternic impact emoțional. Momentul accidentului

Permisiune specială în luna mai: a părăsit România pentru câteva zile

Din informațiile GOLAZO.ro, la finalul lunii mai, după terminarea campionatului, fotbalistul ivorian a primit aprobarea procurorului de caz pentru a părăsi țara pentru o perioadă de 4-5 zile.

După producerea accidentului, Keita a fost utilizat de fostul antrenor Costel Gâlcă în 8 dintre cele 10 meciuri disputate de Rapid în play-off.

Keita s-a întors în România la finalul intervalului stabilit, respectând condițiile impuse de anchetatori.

Decizia a fost una punctuală, acordată în contextul măsurii de control judiciar, care permite, în anumite condiții, deplasări externe cu aprobarea organelor judiciare.

Accidentul a avut loc pe 3 martie 2026

Kader Keita este cercetat pentru ucidere din culpă, în urma unui accident rutier produs pe 3 martie 2026, la ora 05:46, în București, în zona Sectorului 2.

Potrivit anchetatorilor, fotbalistul a lovit cu mașina o femeie de 68 de ani care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni, iar ulterior a părăsit locul accidentului. Kader Keita conducea o Dacia Logan.

Victima a decedat în spital la 35 de zile după accident

Victima a fost transportată la spital în stare gravă, iar pe 7 aprilie a decedat, fapt care a dus la schimbarea încadrării juridice în dosar.

Ministerul Public a transmis în urmă cu aproape două luni, printr-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, că procurorul a dispus extinderea acțiunii penale în cazul lui Keita pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

„La data de 22.04.2026 procurorul a dispus extinderea acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. (1) și (2) din Codul penal față de inculpatul K.A.K”, se arată în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

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